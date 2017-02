Politik Windischeschenbach

Um Raumnöte müssen sich die Schule und die Vereine noch keine Sorgen machen. Die Sanierung der Mehrzweckhalle rückt zwar näher. "Aber 2017 wird noch nichts gebaut", erklärte Bürgermeister Karlheinz Budnik. In diesem Jahr stehen zunächst die Planungen und die Zuschussanträge auf der Tagesordnung. Erst nach dem Fasching 2018, der mit dem Dienstag, 13. Februar, endet, werden die Bauarbeiten beginnen. Der Rathauschef hofft, dass der Schulsport so reibungslos wie möglich weiterlaufen kann, denn im Frühjahr und Sommer könnte der Sportunterricht im Freien stattfinden. Außerdem werde nicht immer in der Halle gearbeitet, zum Beispiel dann, wenn die Außenfassade und die Dämmerung an der Reihe sind. Während Hallenboden ausgewechselt wird, müsse verstärkt in die Einfachturnhalle ausgewichen werden.