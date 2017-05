Politik Windischeschenbach

03.05.2017

8

0 03.05.2017

(gag) Nur selten freuen sich die Bürger über die Straßenausbaubeitragssatzung. Sie regelt die Umverteilung von Straßenausbaukosten an Grundstückseigentümer. Die SPD hatte den oberfränkischen Landtagsabgeordneten Klaus Adelt eingeladen. Er war 24 Jahre lang Bürgermeister in Selbitz und kennt die Sorgen der Kommunen.

Regionale Unterschiede

Siedler: Popularklage

Ich bin ein Verfechter der wiederkehrenden Beiträge. Klaus Adelt

Das Thema betrifft fast jeden Grundbesitzer, denn 80 Prozent der Ausbaukosten sind umlagefähig. In vielen Fällen handelt es sich um fünfstellige Summen. "Besonders Rentner, die schon lange in ihrer Immobilie leben und nun zur Kasse gebeten werden, sind davon betroffen", sagte Adelt.Dabei gebe es regionale Unterschiede. Während in einem Dorf in Schleswig-Holstein alle Bewohner durchschnittlich 190 Euro für den Ausbau bezahlen, sind in Bayern nur die Anlieger betroffen. Dabei kann es passieren, dass 18 000 Euro fällig sind. Nach "Basel 3" bekommen Rentner keinen Kredit mehr. "Damit fangen die Probleme an." Maßgebend ist auch, wie reich oder arm eine Gemeinde ist. Während in Niederbayern nur 39 Prozent aller Kommunen eine Straßenausbausatzung haben, sind es in Unterfranken 97 Prozent. Lediglich das reiche München sei außen vor. Ein Antrag, diese Beiträge abzuschaffen, wurde abgelehnt. In früheren Überlegungen war an eine Infrastrukturabgabe oder die Bezahlung aus der Kfz-Steuer gedacht worden, beides wurde aber verworfen. Möglichkeiten gebe es noch bei der Art der Berechnung über einmalige oder wiederkehrende Beträge. Einmalig heißt, dass der Betrag auf einen Schlag fällig ist. Wiederkehrend bedeutet, eine Gemeinde legt im Voraus für fünf Jahre eine bestimmte Summe fest, die jährlich bezahlt wird. Nach fünf Jahren werden die angesammelten Beträge abgerechnet. Wurde zu viel kassiert, gibt es Erstattungen, bei zu wenig Vorauszahlung wird der Rest umgelegt. "Ich bin ein Verfechter der wiederkehrenden Beiträge", bekannte Adelt. Beiträge zwischen 180 und 800 Euro pro Jahr würden die Unterfranken favorisieren. In Würzburg würden diese Beträge verrentet. Das gleiche Problem ergebe sich beim Ausbau von Wasser- und Abwasserleitungen. Adelt betonte auch die Informationspflicht der Gemeinden, die Bürger vor Beginn der Maßnahme zu informieren, damit sie die Möglichkeit haben, das Geld anzusparen.Zu Wort meldete sich Werner Sauer (SPD) mit dem Hinweis, dass der Stadtrat erst eine neue Satzung beschlossen habe. Der Antrag der SPD auf Rückstellung, um die wiederkehrende Beitragszahlung zu prüfen, sei abgelehnt worden. Begründung: "Der Gemeindetag empfiehlt die einmalige Zahlung." Auch die Verwaltung scheue den Mehraufwand.Adelt merkte an, dass nicht der Gemeindetag, sondern lediglich zwei alte Verwaltungsrichter gegen die wiederkehrenden Beiträge seien. Ein Zuhörer aus dem Publikum kritisierte, dass diese Infoveranstaltung erst jetzt sei, wo schon alles beschlossen ist und eine Riesensumme auf ihn zukommt. "Wir sind nur sechs SPD-Stadträte", entgegnete Sauer. "Dabei hatten wir keine Eile, wir hatten eine Satzung. Aber die Mehrheit siegt.""Das ist gegen das Gleichheitsgesetz", meldete sich Siedlerbundvorsitzender Arthur Weber zu Wort. Der Siedlerbund und der Verband Wohneigentum wolle eine Popularklage prüfen. Es dürfe nicht sein, dass arme Gemeinden ihre Einwohner belasten, während die Reichen schöne Straßen habe, ohne dass Bürger bluten. Abgeordnete Annette Karl fordert, künftig den Kommunen einen eigenen Kapitalstock zu belassen. "Würde der Freistaat endlich den kommunalen Anteil am allgemeinen Steuerverbund erhöhen, könnten viele Gemeinden auf diese Beiträge verzichten."Stefan Seitz warf die Frage auf, ob eine Aufteilung innerhalb der Kommune möglich sei, eventuell bei Dietersdorf einmalige und bei Windischeschenbach laufende Beiträge. Einen Aufschrei vermisste Weber unter den Betroffenen. "Diese Straßenausbaubeitragssatzung muss abgeschafft werden." Möglichkeiten, sich zu wehren, gebe es nur über Widerspruch gegen einzelne Punkte, nicht aber, ob man bezahlt oder nicht.