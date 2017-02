Politik Windischeschenbach

Die Handwerker im Rathaus haben schon die nächste Baustelle eröffnet. Nach der barrierefreien Gestaltung in den Jahren 2014/2015 wird das Gebäude nun weiter für den Brandschutz ertüchtigt.

Dies ist eine Forderung aus der Baugenehmigung, die 2013 für die Umgestaltung des Rathauses erteilt wurde. Derzeit werden die ersten Installationsarbeiten für die vorgeschriebene Brandmeldeanlage ausgeführt. Deutlich sichtbar sind die neu an den Decken montierten Rauchmelder und die dazugehörigen Sirenen. Während die Installationsarbeiten von einer Fachfirma ausgeführt werden, kümmern sich die Fachmänner des städtischen Bauhofes um die Verputz- und Malerarbeiten, denn verschiedene Kabelstränge werden unter Putz verlegt."Auch wenn Rauchmelder nicht unbedingt optisch eine Schönheit darstellen, so sorgen sie doch für den sicheren Aufenthalt der Bediensteten und unserer Bürger, die sich in dem Gebäude aufhalten" erläutert Bürgermeister Karlheinz Budnik. "Ich bitte daher um Nachsicht, wenn es im Rathaus in den nächsten Zeit etwas staubiger und lauter zugeht", sagt das Stadtoberhaupt. Einschränkungen des Betriebs oder der Öffnungszeiten seien nicht zu erwarten.