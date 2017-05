Politik Windischeschenbach

10.05.2017

Eine Kombination aus altbewährten und neuen Kräften ist das Ergebnis der Neuwahlen bei der CSU Windischeschenbach.

Vorsitzender Erich Sperber rief in seinem Bericht die Ereignisse des letzten Jahres in Erinnerung. Dazu gehörten unter anderem Betriebsbesichtigungen, "Das Fest", an dem sich Ortsverbände und JU beteiligten, ein Bürgergespräch mit Abgeordnetem Albert Rupprecht und das 70-Jährige.Nach dem Kassenbericht von Jörg Gatzki gingen die Neuwahlen über die Bühne. Sperber stellte die drei neuen Interessenten für ein Amt im Vorstand vor. Alexander Herzner ist Unternehmensberater und Lehrbeauftragter an der OTH Amberg-Weiden, seine Frau Christina ist Diplom-Handelslehrerin. Der Dritte im Bunde der Neu-Kandidaten war Werner Kandler, der aus dem Haberland stammt und Berufssoldat war.Vorsitzender bleibt Sperber, seine drei Stellvertreter sind Markus Weidner, Stephan Minnich und Herzner. Kassier ist weiterhin Gatzki, Schriftführer Martin Weidner. Beisitzer sind Matthias Schandri, Roland Helgert, Stephan Wolf, Josef Kraus, Kandler und Christine Herzner, Kassenprüfer Manfred Sperber sowie German Gierisch.Sperber dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern Fritz Daubner und Franz Michl, die nicht mehr kandidiert hatten. Sein abschließender Appell an die Mitglieder: "Anschieben, dann wird es schon." Bürgermeister Karlheinz Budnik gab einen Einblick in die Stadtpolitik. In den letzten drei Jahren sei vieles auf den Weg gebracht worden, aber "Hausaufgaben bleiben". Er berichtete über das nun barrierefreie Rathaus, Brandschutzmaßnahmen und die neue Optik und freute sich, dass Windischeschenbach Behördenstandort werde. Wermutstropfen sei, dass die Stützelvilla als Tagungshaus und damit viele Übernachtungen wegfielen.Gitte Kreinhöfner, Vorsitzende der Neuhauser CSU, hoffte, dass die Ortsverbände auch weiterhin Veranstaltungen zusammen organisieren.