Politik Windischeschenbach

26.01.2017

5

0 26.01.2017

Das Thema bereitet zur Zeit vielen Kommunen im Landkreis Kopfzerbrechen. Sollen die einmaligen Straßenausbaubeiträge beibehalten werden oder sind wiederkehrende Zahlungen nach einem anderen Berechnungsmodus die Lösung für die Zukunft? Die CSU setzt auf Bewährtes, die SPD liebäugelt mit der neuen Variante.

SPD: Punkt vertagen

"Nicht gelungen"

Neue Kommandanten

Glasfaserleitungen bis ins Haus Lange mussten die Bewohner in den Dörfern rund um die Stadt auf eine schnelle Internetverbindung warten - nun bekommen sie kostenlos eine Glasfaserleitung bis ins Haus gelegt. Auch in Neuhaus und Windischeschenbach wird das vorhandene Netz so ausgebaut, dass fast alle Nutzer mit VDSL 100 versorgt werden können.



Werner Prucker, Leiter der Produktion Technische Infrastruktur der Deutschen Telekom in Nürnberg, erläuterte am Mittwoch in der Stadtratssitzung die Pläne für den Ausbau. Ein zweites Förderverfahren für den Breitbandausbau in Bach, Berg, Harleshof, Nottersdorf, Naabdemenreuth, Gerbersdorf, Pleisdorf, Schweinmühle, Johannisthal und Ödwalpersreuth machte dies möglich. Der Baubeginn ist für Mitte April vorgesehen, bis Ende Juli sollen alle Leitungen verlegt sein.



Um in die Gunst des kostenlosen Anschlusses zu kommen, muss eine Nutzungsvereinbarung mit der Telekom unterschrieben werden. Die Stadt wird alle Haushalte anschreiben, auch jene, die nicht Kunde bei der Telekom sind. Auch sie können von dem Angebot profitieren.



Wie ist es möglich, dass die Ortsteile in den Luxus von Glasfaserkabeln kommen? Diese Frage interessierten viele im Stadtrat. "Das liegt an den hohen Betriebskosten für die Kabelverzweiger", erklärte Prucker. Im Außenbereich würden sie sich nicht rentieren. Also stelle sich nur die Wahl zwischen gar nichts und Glasfaser. (mic)

"Der Bayerische Gemeindetag rät von einem Systemwechsel ab", gab Bürgermeister Karlheinz Budnik in der Stadtratssitzung am Mittwoch bekannt. Auch die Verwaltung ist der Meinung, dass es noch zu viele ungeklärte Fragen gebe, um problemlos umzustellen. Es sei nicht möglich, einheitliche Beiträge für das gesamte Stadtgebiet einzuführen. Abgerechnet würde in Einrichtungseinheiten, was aber bedeuten könnte, dass in manchen Gebieten die Bewohner über Jahre hinweg zur Kasse gebeten würden und in anderen nicht. "Aus unserer Sicht ist keine Gleichbehandlung möglich", fügte Budnik hinzu. "Alle uns bekannten Kommunen im Umkreis haben das neue System bereits abgelehnt."SPD-Sprecher Werner Sauer dagegen sah Aufklärungsbedarf und beantragte für seine Fraktion den Tagesordnungspunkt in eine der nächsten Sitzungen zu verlegen. "Wir würde uns vorher noch gerne einen Experten in die Sitzung holen", begründete Sauer sein Ansinnen. "Wir vergeben uns nichts, wenn wir uns eine andere Meinung anhören", war auch Stefan Seitz dieser Meinung.Budnik verwies auf die Fachfrau Claudia Drescher vom Bayerischen Gemeindetag, die sich sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht habe. Das Fazit: viel Arbeit und Geld, aber wenig Nutzen. Markus Weidner sprach für die CSU: "Nach unseren Erkenntnissen sind wir der Meinung, das bisherige Verfahren beizubehalten." Josef Söllner (Freie Wähler), der bereits im vergangenen Jahr auf das neue System hingewiesen hatte und damals nicht abgeneigt war, schwenkte um: "Jetzt kommt raus, dass von gelungen keine Rede sein kann." Mit den Stimmen von CSU und Söllner war der SPD-Antrag auf Vertagung vom Tisch.Gleichzeitig stimmte das Gremium (ohne SPD) einer neuen Ausbaubeitragssatzung zu. Diese sieht wie bisher eine einmalige Zahlung vor. Um den Bürgern entgegenzukommen, schlug die CSU für künftige Beträge eine Ratenzahlung vor. Die erste Rate sei nach Baubeginn fällig, die zweite ein Jahr darauf und die dritte nocheinmal ein Jahr später. Diese Regelung fand einstimmig Anklang. Auch die Beitragssatzung für Erschließungsbeiträge musste geändert werden, da die bisherige von 1998 ist. Alle Räte hoben dafür die Hand.Schnell durchgewunken war die 26. Änderung des Regionalplans Oberpfalz Nord für die Bereiche Wirtschaft und Verkehr. Auch mit einem weiteren Zuschussantrag für die Hausmülldeponie Ziegelhütte bei der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB) zeigte sich der Stadtrat einverstanden.Wählt eine Feuerwehr neue Kommandanten, muss der Stadtrat diese im Amt bestätigen. Thomas Weiß aus Ödwalpertsreuth tritt in die Fußstapfen von Josef Vollath, dem bisherigen Kommandanten der Feuerwehr Bernstein. Den Posten des Stellvertreters übernimmt Erich Mirz aus Baumgarten. Das Gremium machte den beiden zur Auflage, die gesetzlich vorgeschriebenen Lehrgänge "Gruppenführer" und "Leiter einer Feuerwehr" in den nächsten beiden Jahren zu besuchen.