17.02.2017

Der Verkauf der Stützelvilla war am Mittwoch Thema im Finanzausschuss des Landtags. Nach NT-Informationen wurde der Ein-Euro-Deal dabei besiegelt. Somit wäre der Weg frei für den Einzug einer 60 Mitarbeiter starken Landkarten-Behörde. Diese Information ist offenbar nicht ganz korrekt, teilen nun die zuständige Verwaltung, die Immobilien Freistaat Bayern (IMBY), und das Landratsamt mit.

Mein Gras, dein Gras - Angemerkt von Friedrich Peterhans Das Heimatministerium will eine zukunftsweisende Behörde für digitale Landkarten auf dem flachen Land ansiedeln. Das soll Windischeschenbach 60 Arbeitsplätze bescheren. Für diese Initiative kann man Markus Söders Haus ohne weiteres mehr als einmal im Jahr Beifall klatschen.



Die Abwicklung des Verkaufs vom Landkreis an den Freistaat gestaltet sich aber auf den letzten Metern mehr als holprig. Dass die Immobilienverwaltung aus München unvermittelt darauf beharrt, dass Stadt oder Landkreis doch bitte weiterhin den 10 000 Quadratmeter großen Park pflegen sollen, ist abenteuerlich.



Auf dem privaten Immobilienmarkt klingt das so: Ich verkaufe mein Haus, der neue Eigentümer baut es um, lädt mich zum Richtfest ein und bittet für diese großzügige Geste darum, dass ich ihm regelmäßig die Einfahrt kehre.



Zur Erinnerung: Die Stützelvilla ist zwar sanierungsbedürftig, der Landkreis hat sich beim Verkaufspreis aber von einer Million auf einen symbolischen Euro herunterhandeln lassen und vorher noch ein Gutachten gezahlt. Da der Deal nicht wie geplant zum Jahresende notariell besiegelt war, musste er sich weiterhin um Winterdienst und Heizung kümmern. Auch das kostet.



Der Freistaat will in den Umbau 8,8 Millionen Euro investieren. Da müsste er bei Rekord-Steuereinnahmen doch noch Geld fürs Rasenmähen und Heckenschneiden haben. Zudem macht die Stadt mit ihren Serenaden auch ihren Neubürgern aus der Stützelvilla ein kulturelles Angebot. Bürgermeister Karlheinz Budnik hat recht, dass er seinen Bauhof nicht in der Pflicht sieht. Zur Not könnte die Stadt vielleicht darüber nachdenken, die Serenaden in den Pfarrgarten zu verlegen. Für Hörgenuss muss keine Villa als Kulisse herhalten.

Angeblich hakt es nur noch an einem Detail. Die IMBY schlägt vor, dass die Stadt Windischeschenbach doch in Zukunft dauerhaft die Parkanlage der Stützelvilla pflegen könnte. Die gehöre ihr zwar nicht, aber schließlich gestatte ihr der Freistaat als neuer Eigentümer doch, dass sie im Sommer vier bis fünf Serenaden dort veranstalten dürfe.Bürgermeister Karlheinz Budnik wundert sich: "Das steht in keinem Verhältnis, das werden wir nicht tun." Das schreibe er auch nach München. Und dass die Stadt die Serenaden weiter durchziehen dürfe, sei seit langem so ausgemacht. Interessant: Fast den gleichen Vorschlag unterbreitete die IMBY dem Landratsamt, bestätigt Pressesprecherin Claudia Prößl. Der Landkreis könne doch auch das Gras mähen, gießen und die Wege kehren, "weil er große Teile des Parks für kulturelle Zwecke" nutze. Wie die Münchner darauf kommen, ist schleierhaft, denn der Kreis hat an der Stützelvilla nie Kulturveranstaltungen ausgerichtet. Landrat Andreas Meier sei deshalb "ziemlich verwundert". Ursprünglich hätte die Übergabe der Villa schon zum 1. Januar stattfinden sollen, nun war der 1. März geplant. Um alles notariell über die Bühne zu bringen, ist die Zeit zu knapp. Das Landratsamt rechnet laut Prößl nun frühestens mit 1. April.