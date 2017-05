Politik Windischeschenbach

12.05.2017

Wenn eine Frauengruppe aus dem Frankenland im Waldnaabtal wandert, geht das die Feuerwehr normalerweise nichts an. Thomas Wilhelm erklärt in der Stadtratssitzung, warum die Kameraden dennoch ausrücken müssen.

Zum Schmunzeln

Nicht aus dem Lehrbuch

Die Räte sind immer wieder beeindruckt, wenn der Feuerwehrreferent die Jahresbilanz der fünf Stadtwehren präsentiert. Insgesamt mussten die Aktiven 189-mal ausrücken. Dazu gehören Brände, technische Hilfeleistungen, Sicherheitswachen und vieles mehr. So mancher Einsatz verlangt auch psychisch den Aktiven einiges ab, vor allem dann, wenn es um Leben und Tod geht.Eher zum Schmunzeln war eine Aktion der Windischeschenbacher Wehr im vergangenen September. "Technische Hilfeleistung auf dem Weg zum Uferparkplatz", hieß es in der Alarmierung. Die Kameraden stießen auf einen Bus aus Mittelfranken, der auf dem schmalen Waldweg in den Graben gerutscht war.Der Fahrer wollte etwa 50 Frauen abholen, die im Waldnaabtal gewandert waren. Um den Lack seines nagelneuen Busses nicht zu beschädigen, war der Mann einem Ast ausgewichen. Dabei kam er zu weit links und rutschte mit seinem Gefährt ab, Der Abschleppdienst holte schließlich die Feuerwehr zu Hilfe, denn beim Versuch den Bus einfach herauszuziehen, wäre der Schaden noch größer geworden.Für die Windischeschenbacher Feuerwehr kein Fall aus dem Lehrbuch, hier waren kreative Lösungen gefragt. Die Truppe entschloss sich schließlich den Bus auf der einen Seite mit Seilen an den Bäumen zu sichern und auf der anderen Seite mit Metallstützen zu stabilisieren.Um den Lack nicht zu beschädigen, klemmten sie Schläuche zwischen Bus und Stütze. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Um die Frauen, die nach ihrer Einkehr in der Blockhütte durchaus gut gelaunt wartete, kümmerte sich inzwischen ein anderer: Busunternehmer Martin Neugirg brachte die Damen wieder sicher nach Hause.Zum Abschluss wies Wilhelm auf die Werbekampagne der Feuerwehren hin. Der Slogan lautet: "Wenn die Katastrophe kommt, sind wir bereit. Komm hilf mit!"