Sport Windischeschenbach

26.04.2017

5

0 26.04.2017

Die Oberpfälzer Einzelmeisterschaft im Schnellschach lockt zwar nur zehn Teilnehmer - trotzdem sind die Wettkämpfe spannend. Grund dafür ist nicht nur ein neuer Spiel-Modus.

Zehn Minuten pro Partie

In der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule in Tirschenreuth ermittelten die Senioren über 60 Jahre ihre Oberpfälzer Schnellschach-Einzelmeister. Die Ausrichtung des Turniers übernahmen die Schachvereine aus Tirschenreuth und Windischeschenbach. Auch wenn nur zehn Oldies den Weg in die nördliche Oberpfalz fanden, war die Stärke des Teilnehmerfeldes umso bemerkenswerter.Gespielt wurde "Jeder gegen Jeden" und erstmals kam bei einem Seniorenturnier auf Bezirksebene der Fischer-Modus zum Einsatz. Hier beträgt die Bedenkzeit für eine Partie zehn Minuten plus fünf Sekunden pro Zug. Nicht nur aufgrund des Modus, sondern auch wegen des Kampfgeistes der Spieler entwickelte sich ein überaus spannendes Turnier, bei dem nach fast jeder Runde der Tabellenführer wechselte. So war es nicht verwunderlich, dass nach den neun Runden den Dritt- vom Erstplatzierten nur ein halber Zähler trennte.Am Ende setzte sich mit Andreas Zinkl vom SV Oberviechtach der Jüngste durch. Mit einemspektakulären Spielstil erzielte er 6,5 Punkte und wurde Oberpfälzer Seniorenmeister im Schnellschach. Ihm folgten mit sechs Zählern Reinhard Blodig vom TV Riedenburg und Heinrich Däubler vom SC Haselmühl auf zwei und drei. Die Nestorenwertung der Spieler über 75 Jahren ging an Franz Kuchler vom SC Bavaria Regensburg.Abschlusstabelle:1. Andreas Zinkl, SV Oberviechtach, 6.5/28.25; 2. Reinhard Blodig, TV Riedenburg Schach, 6.0/26.00; 3. Heinrich Däubler, Schachclub Haselmühl, 6.0/21.50; 4. Siegfried Klimpel, TSV Kareth-Lappersdorf, 5.0/21.50; 5. Johann Schmidt, Schachklub Weiden 1907, 5.0/18.00; 6. Uwe Herrmann, Schachclub Haselmühl 4.5/18.25;7. Klaus Frieser, SK Kelheim 1920, 3.5/15.50; 8. Wolfgang Hoffmann, SC Erbendorf 1946, 3.5/13.00; 9. Franz Kuchler, SC Bavaria Regensburg, 2.5/13.25; 10. Grigorij Moroz, Schachklub Weiden 1907, 2.5/8.25