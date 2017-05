Sport Windischeschenbach

16.05.2017

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse unternimmt die SpVgg Windischeschenbach einen Neuanfang. Diesen soll Alexander Benner als neuer Spielertrainer in Angriff nehmen.

Man habe zwar die Kreisklasse halten wollen, sagte Vorsitzender Christian Baldauf, aber die Personaldecke sei zum Saisonende hin immer dünner geworden. Trotz sehr guter Arbeit des Trainergespanns Högen/Sperber/Meinert sei der Abstieg nicht zu vermeiden gewesen. Högen und Sperber werden weiterhin die Fußballschuhe für die SpVgg schnüren. Zur neuen Saison rückt fast die komplette A-Jugend in den Seniorenbereich auf. Benner, der in früheren Jahren bereits erfolgreich bei der SpVgg spielte, wird versuchen, aus den älteren Akteuren und den jungen Spielern eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Unterstützung an der Seitenlinie erhält Benner von Trainerschein-Inhaber Werner Meinert. Als erste Neuverpflichtung meldet die SpVgg mit Michael Benner (SV Plößberg) einen alten Bekannten.