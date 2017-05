Sport Windischeschenbach

02.05.2017

1

0 02.05.2017

Am letzten Spieltag ging es für die Schachspieler aus Windischeschenbach um die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord-Ost.

In der Regionalliga Nord-Ost galt es, wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Krankheitsbedingt mussten die Denksportler im Heimspiel gegen Nürnberg auf Alfred Blöderl verzichten, so dass man einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen musste. Rudolf Schön erspielte sich leichte Vorteile, musste aber in ein Unentschieden einwilligen. Den Ausgleich zum 1,5:1,5 erzielte Miroslav Kalous. Postwendend ging der Gast wieder in Führung, da sich Christian Müller geschlagen geben musste. In einer Partie mit taktischen Verwicklungen gab es am Brett von Johannes Laubert am Ende keinen Sieger. Für den erneuten Ausgleich zum 3:3 sorgte Zdenek Haba am Spitzenbrett. Die taktisch geprägte Partie von Jürgen Zant entwickelte sich sehr spannend. Dabei gelang es dem Windischeschenbacher, durch einen sehenswerten Schlussangriff einen vollen Zähler einzufahren.In der letzten noch laufenden Partie von Jaroslav Illetsko war in der letzten Zeitnotphase nicht klar, wer hier die besseren Chancen hat. Schließlich behielt er mit seiner Routine die Übersicht und konnte seine Begegnung zum Endstand von 5:3 gewinnen. Auch bedingt durch die günstigen Ergebnisse in den höheren Ligen schaffte die "Erste" damit den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord-Ost.Die zweite Mannschaft des SC Windischeschenbach hatte die Schachfreunde vom TSV 1880 Schwandorf zu Gast und siegte mit 6,5:1,5. Dabei punkteten: Michael Betz, Elsbeth Horther-Schneider, Stanislav Schubert, Rudi Schicker, Philip Mark (je 1), Bedrich Prochazka, Stefan Simmerl, Miroslav Steimar (0,5). Der reichte aber nicht für Meisterschaft und Aufstieg. Die Schachfreunde aus Roding ließen erwartungsgemäß nichts mehr anbrennen, gewannen ihr Spiel und somit auch die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord.Der Schachclub Windischeschenbach tritt somit auch in der Spielzeit 2017/18 wieder im überregionalen Ligenbetrieb an und bleibt somit ein Aushängeschild in der Windischeschenbacher Sportwelt.