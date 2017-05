Sport Windischeschenbach

03.05.2017

2

0 03.05.2017

Über Hundert Turner gehen beim Turn-Cup für Nachwuchssportler an den Start. Im Geräte-Vierkampf zeigen vor allem Tirschenreuther und Mitterteicher Jungs, dass Turnen nicht nur was für Mädchen ist.

Der Turngau Nordoberpfalz lud am Samstag in der Mehrzweckhalle in Windischeschenbach zum Turn-Cup für Nachwuchs-Turner. Insgesamt waren 91 Turnerinnen und 17 Turner aus acht Vereinen am Start. Der Turnsport ist also für den männlichen Nachwuchs weiterhin nicht ganz so interessant.Ausrichter der Veranstaltung war die DJK Windischeschenbach, die mit 22 Aktiven auch das größte Teilnehmerfeld stellte. Der ATSV Tirschenreuth reiste mit 20 Teilnehmern (davon 10 Buben) an, von der TG Tirschenreuth und der TSG Mantel-Weiherhammer gingen jeweils 18 Turner an die Geräte. Die Wettkampfleitung hatte die Gaufachwartin für das Gerätturnen weiblich, Julia Ritter aus Tirschenreuth.Geturnt wurde ein Geräte-Vierkampf, der aus Sprung, Barren, Balken und Boden bestand. Für einen Großteil der Turner war es der allererste Wettkampf, die Aufregungen waren einigen Aktiven deutlich anzusehen. Aber sie waren umso selbstbewusster, als sie am Schluss ihre Auszeichnungen in Empfang nehmen konnten. Es gab Pokale, Medaillen und Urkunden. Beim Turn-Cup waren vor allem von den älteren Jahrgängen teilweise recht ansprechende Leistungen zu sehen. So kam Anna Katharina Güll von der TSG Mantel-Weiherhammer als Tagesbeste auf beachtliche 52,9 Punkte vor ihrer Vereinskameradin Tina Grill, die 52,4 Punkte erzielte.Auszug aus der Siegerliste:weiblich, Jahrgang 2000: 1. Anna Katharina Güll, 52,90 Punkte, 2. Darleen Rettinger, beide TSG Mantel-Weiherhammer 52,35Jahrgang 2001/2002: 1. Daniela Wunder 47,70, 2. Luisa Bock, beide TSG Mantel-Weiherhammer 46,65Jahrgang 2003: 1. Lena Riedel 51,50, 2. Anika Grill, beide TSG Mantel-WeiherhammerJahrgang 2004: 1. Tina Grill, TSG Mantel-Weiherhammer 52,40, 2. Antonia Pflamminger TV Amberg 46,30Jahrgang 2005: 1. Lisa Häupler, DJK Windischeschenbach 45,55, 2. Julia Amann DJK Pressath 44,35Jahrgang 2006: 1. Nicole Häupler, DJK Windischeschenbach 47,00, 2. Luna Eckstein ATSV Tirschenreuth 46,85Jahrgang 2007: 1. Fiona Schallmaier TV Amberg 49,40, 2. Sophie Janner TSG Mantel-Weiherhammer 48,35Jahrgang 2008: 1. Leonie Weidner 50,65, 2. Yvonne Häupler, beide DJK Windischeschenbach 50,00Jahrgang 2009: 1. Eva Rosenschon 48,75, 2. Melina Sommerer, beide DJK Windischeschenbach 47,85Jahrgang 2010: 1. Matilda Schraml DJK Pressath 47,00, 2. Emilia Jaspers, TG Tirschenreuth 41,75Jahrgang 2011: 1. Nadine Häupler, DJK Windischeschenbach 40,20, 2. Selina Bauer TG Tirschenreuth 39,25männlich, Jahrgang 2005/2006: 1. Lukas Ott 50,40 Punkte, 2. Benjamin Rath, beide ATSV Tirschenreuth 49,35Jahrgang 2007: 1. Eron Kunushevci 47,60, 2. Toni Wein, beide ATSV Tirschenreuth 46,85Jahrgang 2008: 1. Simon Schedl 45,65, 2. David Berger, beide TuS Mitterteich 40,10Jahrgang 2009: 1. Franz Häring 44,00, 2. Luis Wein, beide ATSV Tirschenreuth 43,35Jahrgang 2011: 1. Sebastian Weber 35,40, 2. Jona Ritter, beide TG Tirschenreuth 34,55