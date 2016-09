Vermischtes Windischeschenbach

Als Erfolg kann die Eltern-Kind-Gruppe-St. Emmeram den 43. Basar für Secondhand-Kinderware verbuchen. 350 Anbieter präsentierten in übersichtlicher Form in der Mehrzweckhalle ihre Waren, die bei den Besuchern auf große Resonanz stieß. An zwei Tagen hatten 140 Helfer den Basar vorbereitet. Das Interesse war groß und der Ansturm am Sonntag enorm.

Viele Kunden kamen bis aus Tschechien. Doch nicht nur die große Auswahl an Textilien und Spielsachen, sondern auch das gut bestückte Basar-Café fand großen Anklang. Fast 70 Kuchen und Torten verputzten die Schnäppchenjäger zum Kaffee.