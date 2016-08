Vermischtes Windischeschenbach

Katharina Maria Anna Meier heißt die Tochter von Landrat Andreas Meier und seiner Ehefrau Jutta. Das Mädchen kam am Montagabend um 21.45 Uhr im Klinikum Weiden auf die Welt.

Bereits gegen 3 Uhr waren die werdenden Eltern in die Klinik gefahren. "Ein stattliches Persönchen", nannte der Papa die Kleine mit ihren 3530 Gramm bei einer Größe von 53 Zentimetern. Der Landrat lobte die hervorragende Begleitung durch das Team mit Oberarzt Dr. Karlheinz Mark und Hebamme Erika Ebert."Mutter und Tochter sind gesund, alles ist gut verlaufen", sagte Papa Meier am Dienstag. Das Kinderzimmer sei vorbereitet und warte auf den Einzug der Kleinen voraussichtlich am Wochenende. Die Möbel habe er selbst zusammengeschraubt, berichtete der noch 38-jährige Vater. Mit seiner Jutta, die im August 39. Geburtstag feierte, wohnt er in Windischeschenbach.