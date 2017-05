Vermischtes Windischeschenbach

(zer) Noch ehe das Autohaus Kreinhöfner am Samstag die Fertigstellung und Einweihung ihres Erweiterungsbaus mit Besuchern und Gästen feiert, hatte es am Freitag Ehrengäste eingeladen. Pfarrer Hubert Bartel (links) und Pfarrvikar Edwin Ozioko (Zweiter von links) segneten den im August 2016 begonnen Bau. "Wir haben die Ausstellungshalle um 200 Quadratmeter erweitert, zwei Büroräume und ein Besprechungszimmer angebaut und den Empfangsbereich modernisiert", freute sich Firmenchef Thomas Kreinhöfner. In der Kundenwartezone gibt es nun eine kleine Cafeteria mit freiem W-Lan und eine Verkaufsinsel. "Die Zusammenarbeit der Handwerksbetriebe funktionierte optimal", dankte Chefin Brigitte Kreinhöfner. "Hier geschah eine tolle Investition, dazu kann ich nur viele Kunden wünschen", ergänzte Toyota-Regionalleiter Daniel Avramovic. Stellvertretender Bürgermeister Erich Sperber freute sich, dass sich das Autohaus immer wieder vergrößerte und jetzt die zweite Generation einen super Betrieb führe. Auch Sohn Jonas habe schon den Meisterbrief in der Tasche. Für die SPD lobte Werner Sauer, dass das Autohaus sich als Vorreiter ein tolles Geschäft im Industriegebiet geschaffen habe. "Bestand hat, wer nicht nur auf den Gewinn sieht, sondern wer auch Verantwortung einbringt und Zufriedenheit bei den Kunden schafft. Alle im Betrieb haben Verantwortung", sagte Pfarrer Bartel und bat Gott um seinen Segen, der alle begleiten solle und Kraft gebe. Bild: zer