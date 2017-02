Vermischtes Windischeschenbach

15.02.2017

Kostenlos ins Internet: Ein kleines, weißes Kästchen rechts über dem Eingang des Rathauses macht's möglich. Bürgermeister Karlheinz Budnik und Simon Mauerer von der Stadtverwaltung probieren das Bayern-Wlan gleich aus.

Der neue Hotspot, der seit wenigen Tagen freigeschaltet ist, versorgt einen Teil der Hauptstraße mit dem kostenfreien Wlan. "Bayern wird das erste Bundesland mit einem eigenen Wlan-Netz", teilte Finanzminister Markus Söder in einem Schreiben mit. "Bis 2020 wollen wir das kostenfreie Bayern-Wlan mit 20 000 Hotspots aufrüsten", heißt es in der Mitteilung aus München. Geplant ist, damit Kommunen, Hochschulen, Behörden und Tourismusziele auszustatten.Das Netz kann rund um die Uhr ohne Begrenzung genutzt werden. Ein Passwort ist nicht nötig. Außerdem schützt ein Jugendschutzfilter den Zugang. Seit Start der Initiative Anfang 2015 sind bereits mehr als 2200 Zugangspunkte in ganz Bayern realisiert worden. Die Weichen dafür hat der Stadtrat bereits in der März-Sitzung 2016 gestellt. Die Stadt hat sich verpflichtet den Rahmenvertrag von Bayern-Wlan nutzen, dafür übernimmt der Freistaat die Erstfinanzierung.Laut Söder sollen die kostenlosen Hotspots für digitale Chancengleichheit im ländlichen Raum sorgen. Das Wlan-Zentrum Straubing unterstützt die Kommunen und koordiniert den Ausbau des Bayern-Wlan.