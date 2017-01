Vermischtes Windischeschenbach

31.01.2017

31.01.2017

Der 1964 gegründete Behinderten- und Versehrtensportverein wird immer kleiner. Aktuell hat er noch 47 Mitglieder. Entsprechend gehen die sportlichen Aktivitäten zurück.

Geld in der Kasse

Nur noch zwei Jahre

Zum Ausgleich entwickelt sich immer mehr die gesellige Seite. Vorsitzender Josef Bergler berichtete in der Jahreshauptversammlung von Zoiglabenden, Weihnachtsfeier und sechstägigem Vereinsausflug zum Bodensee. Im "Oberpfälzer Hof" dankte er nicht nur allen Aktiven, sondern vor allem Dr. Philipp Gröner, der die Turnstunden betreut.Im vergangenen Jahr sind fünf Mitglieder gestorben. Schriftführerin Marieluise Bergler verlas ihren Bericht, bevor Kassier Ludwig Bauernfeind in die Kasse blickte. Der Verband habe 2016 die Beiträge erhöht. Für elf runde Geburtstage seien Geschenke aus der Vereinskasse finanziert worden, und auch der Vereinsausflug habe einen größeren Betrag gekostet.Es sei aber noch ein genügend großes Finanzpolster vorhanden, um die Geselligkeit in diesem und vielleicht sogar im nächsten Jahr zu unterstützen. Übungsleiter Günther Köllner berichtete von 23 Sportstunden, die unfallfrei und mit viel Spaß über die Bühne gingen. Weil sich keine anderen Kandidaten zur Wahl stellten, ist der neue Vorstand der alte: Vorsitzender bleibt Josef Bergler, sein Stellvertreter Otto Götz, Kassier Ludwig Bauernfeind und Schriftführerin Marieluise Bergler. Beisitzer sind erneut Günther Köllner und Max Kammerer, Revisoren Lorenz Panzer und Berthold Schieder. Auch Köllner macht als Übungsleiter weiter.Allerdings machte Bergler deutlich, dass er aus Altersgründen nur noch die kommenden zwei Jahre Vorsitzender bleibt. Danach wolle er nicht mehr kandidieren. Ebenso äußerte sich Stellvertreter Götz. Einige Mitglieder wünschten sich einen Tagesausflug. Allerdings gab Bergler zu bedenken, dass vielleicht nur zehn Mitglieder daran teilnähmen, was Zusatzkosten und zusätzliche Arbeit verursachen könnte. Mit dem Gegenvorschlag, in der Umgebung gesellige Treffen abzuhalten, waren schließlich alle einverstanden. Der obligatorische Maiausflug, die Gedenkfeier für die Verstorbenen im September und die Bocciastunden werden beibehalten.