30.01.2017

Der Kinderskikurs des RSV Concordia erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Teilnehmerzahl von 44 Kindern im Alter von 3 bis 10 Jahren ist neuer Rekord. Unter Leitung von Ski-Spartenleiter Reinhold Löffler halfen die Skilehrer Barbara Kiener, Johanna Kreinhöfner und Jürgen Scherbl maßgeblich beim zweitägigen Unterricht mit. Tatkräftige Unterstützer waren Wolfgang Beer, Laura Walberer, Lukas Birkner, Linda Metelka, Julia Faget, Franz Trescher sowie Tobias Kiener. Bei hervorragenden äußerlichen Bedingungen am Skilift in Pfaben bewältigten sehr viele Buben und Mädchen die große Abfahrt und den Aufstieg mit dem Schlepplift. Am Ende der Unterrichtsstunden verteilten die stolzen Skilehrer an die ebenfalls stolzen jungen Skifahrer Erinnerungsurkunden und kleine Süßigkeiten. Bild: hfz