Windischeschenbach

01.05.2017

Zusammen mit den Bündnispartnern AWO, VdK und KAB trafen sich die Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Maikundgebung. Bei Sonnenschein stemmten die Männer der Gruppe "Fit mit 60" den von Franz Benner gestifteten Freiheitsbaum am Sportheim in die Senkrechte. Die Stadtkapelle Windischeschenbach und viele Interessierte wohnten der Aktion bei, die mit der Bayernhymne endete. Bei der anschließenden Maikundgebung im Sportheim sprach unter anderem der DGB-Regionsgeschäftsführer der Oberpfalz, Christian Dietl. Er zeigte anhand von vielen Beispielen, dass die Grundbedürfnisse jedes einzelnen bereits in der Verfassung gesetzlich geregelt seien.

Besonderes Augenmerk galt dem Asylrecht, Wohnanspruch, Menschen mit Behinderung, Steuern, Wirtschaft, Recht auf Arbeit und der gerechten Entlohnung. Frauen verdienten im Schnitt 24 Prozent weniger als Männer in gleichen Positionen. Große Unterschiede gebe es auch bei den Renten. Im Schnitt erhielten im Jahr 2015 die Männer 1048 Euro, die Frauen 555 Euro.Als die vier "Todsünden" vergangener Rentenreformen zählte Dietl die Senkung des Rentenniveaus sowie des gesamtgesellschaftlichen Lohnniveaus, Teil-Privatisierung der Altersvorsorge und die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf. Er forderte eine höhere Tarifbindung, mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, die Stärkung der gesetzlichen Rente, die gerechte Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen, ein Steuerkonzept, das die Arbeitnehmer entlastet, eine Reformkommission für Bildung und gerechte Entlohnung der Frauen. Mit viel Beifall stimmten die Anwesenden zu.Die Verlosung des Maibaumes reihte sich als Schlusspunkt ins Veranstaltungsprogramm. Nach einer Brotzeit werden die Männer von "Fit mit 60" den Baum in einigen Wochen umlegen und Christian Dietl, den Losgewinner, übergeben. Manfred Haberzeth danke allen Mitstreitern für die Unterstützung.