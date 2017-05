Vermischtes Windischeschenbach

09.05.2017

Die Besucher staunen, als plötzlich die Tür aufgeht und ein Kamerateam von Stern TV in die Zoiglstube "Zum Gloser" tritt. Reporter Stefan Uhl und Redakteur Stephan Guntli haben sich in Windischeschenbach auf Spurensuche begeben, um für ein Experiment Kandidaten zu finden.

In einer der vergangenen Sendungen hatte Moderator Steffen Hallaschka angekündigt, das Jeder-kennt-Jeden-Gesetz überprüfen zu wollen. Ein amerikanischer Soziologe hatte die These aufgestellt, dass zwischen allen Menschen auf der Welt eine Verbindungen über sechs Ecken besteht.Stern TV möchte mit zufällig in Deutschland ausgewählten Menschen zeigen, dass an der Sache durchaus etwas dran ist. Um Leute zu finden, hatte eine Zuschauerin live in der Sendung am 26. April drei Dartpfeile auf eine Deutschlandkarte geworfen und unter anderem Windischeschenbach getroffen. Das Kamerateam hatte in der Zoiglhauptstadt mehrere Menschen gefilmt, die in die engere Auswahl kamen. Die Redaktion hatte sich letztendlich für Josef Ellert entschieden, der allerdings nicht beim Zoigl saß, sondern den die Filmer eher zufällig am Ritzerberg aufgegabelt hatten. Heute Abend um 22.15 Uhr wird sich in der Sendung zeigen, ob die Whatsapp-Nachricht, die Hallaschka vor zwei Wochen abgeschickt hat, in der Oberpfalz angekommen ist. Stern TV wird dazu live nach Windischeschenbach schalten.