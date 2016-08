Vermischtes Windischeschenbach

30.08.2016

6

0 30.08.2016

Fantasie und gestalterisches Können bewiesen die Teilnehmer beim Ferienprogramm "Wir gestalten unseren eigenen Trittstein". Inzwischen schmücken sie so manchen Garten. Anita Greger und ihre Tochter Julia machten die Buben und Mädchen mit den Arbeitsgängen vertraut. Sie versahen Betonplatten und -steine mit Löchern, die sie mit Mörtel auffüllten, in den sie Glassteine und Glasnuggets versenkten. Die Kinder ließen bei der Gestaltung ihrer Fantasie freien Lauf. So entstanden ganz besondere Trittsteine, die jedem Garten ein besonderes Ambiente verleihen. Greger dankte der Firma "Fliesen Fröhlich", die die bunten Glassteine sponserte. Bild: ab