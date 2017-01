Vermischtes Windischeschenbach

22.01.2017

96

0 22.01.201796

Scharen in der "Notaufnahme". Aber Durst ist natürlich etwas, was dringend behandelt werden muss. Beim Pfarrball in Windischeschenbach übernimmt das professionell "ärztliches Personal".

Besuch aus Gallien

Hymne als Sonderzugabe

Der Pfarrball in St. Emmeram hat eine lange Tradition. Dass sowohl der Geschmack der reiferen Besucher als auch der jungen Gäste getroffen wird, zeigt sich an der Beliebtheit der Veranstaltung, die inzwischen zum 21. Mal über die Bühne ging. Cheforganisator Hermann Sperber sorgte mit dem Sachausschuss-Team und Helfern aus Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung und Vereinen für eine gelungenen Abend.Pfarrgemeinderatssprecher Simon Mauerer begrüßte die Gäste, die Band "Treibhauz" spielte mit "Liadern von Wien bis San Francisco" Musik ganz nach dem Geschmack des Publikums, das die Tanzfläche stets gut frequentierte. Besucher in zivil amüsierten sich genauso gut wie viele Maschkerer. Neben Blumenkindern oder Paaren aus verschiedenen Epochen und Erdteilen fiel besonders ein spontan erblondeter Gallier auf - im Zivilberuf Pfarrvikar Edwin Ozioko - und ein Zauberer im Format von Stadtpfarrer Hubert Bartel sowie ein Indianer vom Stamme der Irokesen, der gewisse Ähnlichkeit mit Bürgermeister Karlheinz Budnik hatte. Die Narrhalla Windischeschenbach stattete mit einem Teil des Hofstaates dem Pfarrball einen Besuch ab. Die Kindergarde erhielt viel Applaus, ebenso das Kindertanzpaar Laura Friedrich und Samuel Schieder, die als Biene Maja und Grashüpfer Flip unterhielten.Die Jugendgarde mit Tanzpaar Mia Richter und Thimo Fifeik brachte mit Glitzergewändern und luftigen Tüchern den Zauber ferner Länder in den Pfarrheimsaal. Mia Richter - mit futuristischen LEDs am Kostüm und im Haar - erweckte einen Roboter zum Leben und gab in den Tanzfiguren viel beklatschte Beispiele von Akrobatik und Beweglichkeit. Wenn die Gäste selber auf die Tanzfläche kamen, dann zu "San Francisco", "Volare", "Joline, "I wish I was a Punk Rocker" oder den bekannten Hits österreichischer Interpreten. Dazwischen zogen die Maschkerer in die Bar zur Versorgung durch das Ärzte- und Schwesternpersonal der "Notaufnahme" oder ließen sich einen Imbiss aus der Pfarrheim-Küche schmecken, die Gulaschsuppe, Burger, Currywurst oder "Köichla" kredenzte."Friedlich, harmonisch und eine rundum gelungene Sache", war Organisator Sperbers Fazit. Fast wäre es doch noch zu einem Versäumnis gekommen: Nachdem die Band, die lange und fleißig gespielt hatte, ihren Auftritt bereits beendet hatte, stellten pfarreieigene Servicekräfte fest, dass die Lieblings-Hymne "Schifoan" nicht gespielt worden war. Weil das gar nicht geht, machten die beiden Gitarristen spontan auf der Tanzfläche eine Sonder-Zugabe.