Heidrun und Manfred Mohr feiern Goldene Hochzeit

Vermischtes Windischeschenbach

14.05.2017

Zur Feier ging es in der Gaststätte "Hüttl" in der Max-Reger-Halle. Kennengelernt hatte sich das Paar im Zug. Heidrun fuhr über Stuttgart aus dem Urlaub zurück und Manfred war auf der Wochenendheimfahrt von der Bundeswehr nach Wettelsheim bei Gunzenhausen."Junge, komm bald wieder"lief gerade im mitgebrachten batteriebetriebenen Radio. Nach dem Austausch der Adressen wartete jeder auf Kontakt, schließlich schrieb Manfred Mohr Ostergrüße.Nach der Verlobung heirateten beide 1967 in der Kirche St. Emmeram. Als Glasfachmann war Manfred über 42 Jahre bei Glas Zange beschäftigt, Seine Frau war im Verkauf bei Norma tätig. Die Söhne Thomas und Manuel gratulierten, die vier Enkel schlossen sich an. Der Jubelbräutigam geht gerne zum Angeln, Ehefrau Heidrun hat für sich das Backen entdeckt. Von ihren Backkünsten profitierten die Gäste bei Schwarzwälderkirschtorte und Eierlikörspitzen. Damit hat sie schon einen Preis bei einem Plätzchenwettbewerb gewonnen.