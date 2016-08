Vermischtes Windischeschenbach

26.08.2016

In Windischeschenbach lässt's sich gut leben. Hier gibt's nette Menschen, gute Luft, Zoigl und eine schöne Landschaft. Wir kennen 10 Gründe, warum es sich in der Hauptstadt des Zoiglbiers gut aushalten lässt.

Kleinkunst und Kabarett

Zoigl

Konzerte

Preiswert und gut

Friedensengel

Waldnaabtal

Freibad

Altneihauser Feierwehrkapell'n

Mountainbiken

Kita-Plätze

Von wegen in der Provinz ist nichts los. Fast alle namhaften Kabarettisten standen bereits auf der Kleinkunstbühne der Futura87 im Obergeschoss der Mehrzweckhalle. Die Ehre hatten bereits Dieter Nuhr, Günter Grünwald, Andreas Giebel, Django Asül, Michael Altinger, Helmut Schleich und Luise Kinseher.Und immer wieder lockt der Zoigl. Sowohl Einheimische als auch Gäste schätzen das untergärige Bier, das in den Kommunbrauhäusern gebraut und in den vielen Zoiglstuben der Stadt ausgeschenkt wird. Urlauber reisen aus Deutschland und sogar aus England, Schweden oder Italien an, um die Brautradition in Windischeschenbach und Neuhaus kennenzulernen. Am Zoigltisch kommt jeder mit jedem ins Gespräch.In Musikerkreisen genießt der Schafferhof einen guten Ruf. Viele Bands oder Interpreten fragen an, ob sie hier nicht einmal spielen dürften. Das Publikum profitiert davon. In den vergangenen 15 Jahren traten hier Größen wie Willy Michl, Max Greger junior, Los dos Y Companeros, I dolce Signori, Günther Sigl (Spider Murphy Gang), Endow County Ukulele Orchestra, Gus Backus, Luis Frank Arias, Johnny Gold, Golden Glitter Band und viele mehr auf.Wer in der Nähe von Schloss Neuschwanstein ein Schnitzel essen möchte, zahlt dafür locker 20 Euro. In Windischeschenbach gibt's Schweinebraten für 6,80 Euro und Rouladen für 8,50 Euro. Doch nicht nur das Essen ist günstig, auch Wohnungen oder Baugrund sind bezahlbar. Und den Parkplatz vor der Haustür gibt's obendrein.Nicht nur in München steht ein Friedensengel. Seit 21. April kann auch Windischeschenbach auf eine eindrucksvolle Skulptur verweisen. Die rubinroten Flügel ziehen schon von weiten die Blicke auf sich. Künstler Erwin Otte hat für sein Werk ganz bewusst die Panzersperre, ein Relikt aus dem Kalten Krieg, gewählt.Naherholung finden Urlauber und Einheimische direkt vor der Haustür. Eine Wanderung im schönen Waldnaabtal macht zu jeder Jahreszeit Spaß. Die Wege führen vorbei an mächtigen Felsformationen und plätscherndem Wasser. Gute Luft und Ruhe inklusive. Wer's nicht ganz so ruhig möchte, kann sich unter den Bäumen im Biergarten vor der Blockhütte ein schattiges Plätzchen suchen.Als vor ein paar Jahren Urlauber aus Norddeutschland auf der Heimreise im Freibad Rast machten, waren sie ganz erstaunt über die angenehmen Wassertemperaturen. "Das kennen wir nicht so", erzählten sie. "Bei uns in den Bädern wird das Wasser nicht beheizt." Bei 26 Grad im Windischeschenbacher Schwimmerbecken lassen sich Bahnen ziehen ohne zu bibbern. Im Nichtschwimmerbecken können die Kinder sogar bei 28 Grad tollen.Wenn die Truppe um Norbert Neugirg beim Frankenfasching in Veitshöchheim auf der Bühne steht, fallen nicht nur deftige Sprüche. Der Kommandant macht Werbung für Windischeschenbach, der Hauptstadt des Zoiglbiers. Die Rechnung geht auf: Fränkische Fans reisen gerne in die Oberpfalz. "Ist denn der Norbert Neugirg auch am Zoigl?", bekommen Einheimische oft zu hören. "Ja, das ist er!"Radeln in den Alpen - schön und gut. Aber mal ehrlich, sich stundenlang den Berg hinauf zu quälen, um dann wieder abzufahren, macht auf Dauer keinen Spaß. Die Gegend um Windischeschenbach bietet abwechslungsreichere Bedingungen. Sowohl Ambitionierte als auch Genussradler finden Strecken, die jedem Anspruch gerecht werden.Einen bezahlbaren Kinderbetreuungsplatz zu ergattern, zählt in Großstädten zu den großen Herausforderungen. In Windischeschenbach müssen sich Eltern keine Sorgen machen. Das Kinderhaus Heilig-Geist und ab September auch der neue Kindergarten hinter der Schule bieten eine optimale Betreuung in modernsten Räumen an. Krippenkinder sind hier ebenso gut aufgehoben wie Vorschulkinder.