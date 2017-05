Vermischtes Windischeschenbach

08.05.2017

36

0 08.05.201736

Reibungslose Neuwahlen beim Ortsjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Windischeschenbach: Katja Stessmann und Lena Zeitler führen weiterhin den Verband.

Den Vorstand komplettieren Schriftführerin Bianca Ascherl, die Schatzmeister Benjamin und Petra Fifeik sowie Kassenprüfer Renate und Michael Nastvogel. Beisitzer sind künftig Roland Adam, Christoph, Stefan und Rainer Bauer, Theresa Benner, Kim Brünning, Meike Fifeik, Bernadette Heining, Jennifer Helgert, Ilona und Marion Krautmann sowie Nico und Manuel Zeitler.Lena Zeitler und Bianca Ascherl, ersatzweise Katja Stessmann und Benjamin Fifeik, vertreten den Ortsverein bei der Delegiertenversammlung. Als Einnahmen verbuchte Benjamin Fifeik die Beiträge der 219 Mitglieder sowie Spenden, ohne die es nicht gehen würde. Ausgaben standen an für Geschenke, Verwaltung, Heizung und Versicherungen. Für langjährige Treue überreichte Vorsitzende Stessmann Urkunden und rote Rosen an Michael Seidel (25 Jahre) sowie an Josef und Monika Zacharias, Ulrike Grüner, Alexandra Fuchs und Ulrike Richter (30 Jahre). Das diesjährige Zeltlager steht unter dem Motto "Natur pur" und findet vom 2. bis 9. Juni statt. Am 4. Juni dürfen sich auch Gäste im Immenreuther Lager umsehen.