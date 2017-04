Vermischtes Windischeschenbach

26.04.2017

Wow - diese Stimme! Augenblicklich ziehen "Rock Alive" die Aufmerksamkeit auf sich. Der neue Sänger Martin Hammerl sorgt mit seiner tollen Rockröhre für einen neuen Sound bei der Neustädter Band.

Und irgendwie kam er einigen bekannt vor. Den Joe-Cocker-Hit "With a little help from my Friends" dröhnte er fast originalgetreu, und der "Old Time Rock 'n' Roll" von Bob Seger klang umwerfend.Und es sollte noch besser kommen. Alle Superhits aus 40 Jahren Rockgeschichte waren angekündigt. Doobie Brothers, Peter Frampton, Genesis oder Queen. Alle hatten Tophits gelandet, und alle hat diese Band drauf, die außer dem Sänger noch aus Sepp Walbert an der Hammondorgel, Raphael Gerl (Gitarre und Gesang), Katinka Dittrich (Gesang), Patrick Siegel (Bass) und dem Schlagzeuger Thomas Treml besteht. Das Repertoire wurde um noch mehr Rockhits erweitert. "Like the Way I do" von Melissa Etheridge, "Wheel in the Sky" von Journey oder "Rosanna" von Toto sind einige davon.Anfangs waren auf der Bühne fast mehr Leute als unten im Publikum. Das änderte sich. Auch die Tanzfläche blieb nicht lange leer. Der Magie dieser "Best of Rock"-Vorstellung konnte sich keiner entziehen. Aber wie kommt diese tolle Band, die doch größeres Publikum gewöhnt sein dürfte, in die kleine Spielkiste? "Connections" nennt man das wohl. Denn Schlagzeuger Thomas Treml kennt den Wirt recht gut. So ist dieser jährliche Auftritt, dieses Mal war es der fünfte, schon fast Tradition. Und wieder fesselte die Band die Aufmerksamkeit des Publikums. "Don't stop believing " von Journey, und Martins Stimme erklomm alle Höhen fehlerfrei, klang fast wie das Original von Steve Perry. Das fanden wohl auch die anderen Gäste, weil sie zum Schluss diesen Titel noch mal als Zugabe wollten.Ein großartiges Gitarrensolo lieferte Raphael Gerl bei "I you knew me better" von Head East. Die aufgeputschte Fangemeinde tanzte zu "Here I go again" von Whitesnake ebenso wie zu "Radar Love" oder "Born to be wild". "Allright now" von den Rolling Stones lockte den Bassisten Patrick auf den Tisch, wo er ein bejubeltes Solo spielte. Doch woher kommt uns nun der Sänger bekannt vor? Bei "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin kamen einige drauf: "Stimmt. Martin ist auch der Sänger von Zepp-In, einer Led-Zeppelin-Coverband" Außerdem hat er 26 Jahre "Subwaze" im Lebenslauf. Und dann waren da noch die Zugaben. Geplant waren drei. Doch was sind schon Pläne. Die großartige Interpretation von "Whole lotta Love" (Led Zeppelin) und "I love Rock 'n' Roll" (Joan Jett, gesungen von Katinka) begeisterte die Fans restlos, so dass es später wurde als geplant.