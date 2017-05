Vermischtes Windischeschenbach

12.05.2017

4

0 12.05.2017

Die Interessengemeinschaft (IG) Johannissteig sucht weiter nach Wegen, den Pfad zwischen Friedensengel an der Bahn und der Freiherr-von-Stein-Straße wieder zugänglich zu machen. Zur Sprache kam auch die Idee eines Ein-Euro-Geschäftes für das Wegerl. Eine erhoffte Einigung zwischen Stadt und IG in der vergangenen Woche war, wie berichtet, nicht zustande gekommen.

Neben den Kosten der Sanierung bleibt die Nähe zur Bahnlinie samt den Auflagen der DB eines der Haupthindernisse, den derzeit mit Schildern und Geländern gesperrten Weg zu öffnen. Der Entwurf eines Gestattungsvertrags der DB Netz Agentur sieht als Vertragspartner Bernhard Riebl, Karl Schieder und Ferdinand Neumann vom OWV vor.Die IG äußerte in ihrer jüngsten Sitzung im Oberpfälzer Hof Verständnis, dass der Waldverein die Verantwortung nicht übernehmen wolle. Schließlich fordere die Bahn in dem Entwurf, dass Kinder unter zwölf Jahren nur in Begleitung von Erwachsenen auf dem Steig laufen dürften. Manfred Riebl von der IG: "Die Leute würden persönlich mit ihrem Vermögen haften." Die Stadt könne, wenn sie wolle, mit ihrer Globalhaftung besser in den Vertrag eintreten als ein Verein. "Der Gestattungsvertrag ist ein Entwurf. Den kann man ändern, den muss man ändern", ergänzte Horst Welsch.Das mit den Kindern sei nicht so schlimm, wie es zunächst aussehe. Nach Auskunft eines Rechtsanwalts sei das eine normale Klausel. "Mit dem Schild 'Eltern haften für ihre Kinder' komme man aus der Sache heraus", berichtete Manfred Riebl.Von einer Einbahnstraße sprach Welsch zum Vorschlag der Stadt, das untere Stück des Weges zu öffnen und auf Höhe der Gleise beim Friedensengel einen Aussichtspunkt zur Neuhauser Burg zu errichten. Die anschließenden 130 Meter des Steiges würde die Interessengemeinschaft herrichten. "Mit den Spenden für die wir Zusagen überwiegend von Geschäftsleuten haben, können wir das Stück finanzieren", bekräftigten Welsch und Christian Sperber. Die restlichen Meter hinauf zur Freiherr-von-Stein-Straße zu sanieren, sei wieder Angelegenheit der Stadt. Das wolle die Kommune aber nicht.Unverständlich ist der IG, warum die Stadt für Aufgang und Aussichtspunkt kein Problem mit der sonst als Argument stets zitierten Haftungsfrage hat: Schließlich ist auch hierfür Bahngrund nötig. "Wenn die Stadt hier etwas macht, dann braucht sie dafür wohl auch die Genehmigung der Bahn", meinte Riebel."Die Stützelvilla ist für einen Euro verkauft worden. Warum kaufen wir nicht den Steig der Stadt für einen Euro ab?", stellte Welsch eine weitere Idee in den Raum. Wie das zu bewerkstelligen sei, müssen erst weiter Gespräche zeigen. Einig war sich die IG, dass sie Wege finden will, um den Steig den Bürgern nach drei Jahren Sperrung endlich wieder zu öffnen. Auch ein erneuter Antrag in dieser Sache an die Stadt kam zur Sprache.