Vermischtes Windischeschenbach

30.01.2017

Die Feuerwehr Dietersdorf zog Bilanz. In der Jahreshauptversammlung im Gasthof "Zum grünen Baum" erinnerte stellvertretender Vorsitzender Hans Kühner an die Aktionen des Vereins. Beim Johannisfeuer sei der Zuspruch im vergangenen Jahr nicht so groß gewesen. "Heuer wollen wir aus dem Johannisfeuer eine Johannisfeier machen und diese am Feuerwehrhaus ausrichten", kündigte Kühner an.

An Ostern öffnet die Wehr wieder das "Emmauscafé". Die Wehrmitglieder haben am Fronleichnamsumzug und dem Totengedenken teilgenommen. Leider sei zu Letzterem kein Geistlicher gekommen, so dass der Vorstand das Gedenken gestaltet habe. Kommandant Josef Ernstberger erinnerte an vier Einsätze der Feuerwehr, unter anderem an einen Kleinbrand und einen Unwettereinsatz. Die Dietersdorfer Wehr hat 44 Aktive, davon sind 13 Frauen. Zwei Gruppen absolvierten das Leistungsabzeichen, drei Aktive sind fit im Digitalfunk. Monatlich veranstaltet die Wehr eine Übung mit Unterweisungen, zudem Unterrichte zum Brandschutz und Digitalfunk sowie eine Planübung zu einem Objekt.Fünf Kameraden haben die Ausbildung zum Atemschutzträger begonnen. Erfreulich nannte Ernstberger die Anschaffung neuer Helme, Handlampen und Winterjacken. Heuer müsse in die Ausstattung der Atemschutzträger investiert werden. Die Stadt gewähre einen finanziellen Zuschuss. "Gedanken müssen wir uns auch über Renovierungsarbeiten an unserem Gerätehaus machen. Es ist schon 20 Jahre alt", sagte der Kommandant. Geplant seien ein neuer Außenanstrich sowie diverse Reparaturen im Innenbereich.Jugendwart Johannes Bröckl betreut acht Jugendliche, die alle die Modulare Truppmannausbildung abgeschlossen haben. Neben der Ausbildung stehen Film- und Spieleabende oder -nachmittage auf dem Programm. Aktiv waren die Jugendlichen beim Blaulichttag, vier Mitglieder absolvierten den Wissenstest. Die Jugend hat an 24 Tagen insgesamt 120 ehrenamtliche Stunden eingebracht, lobte Bröckl und dankte den Helfern Barbara Kühner und Gregor Neumeier.Bürgermeister Karlheinz Budnik betonte das gute Verhältnis der Wehren zur Stadt. Feuerwehrreferent Thomas Wilhelm lobte, dass die Rettungskette beim Kutschenunfall vorzüglich geklappt habe.