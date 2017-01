Vermischtes Windischeschenbach

17.01.2017

46

0 17.01.201746

Ein Zimmerbrand mit Todesfolge, schwere Unfälle und der Ausfall einer Feuerlöschkreiselpumpe stellen die Feuerwehr vor Herausforderungen. Die Aktiven bewältigten 123 Einsätze.

Erfolgreicher Blaulichttag

Ehrung und Beförderung

Hilfe für Helfer Stadtpfarrer Hubert Bartel nahm den Zimmerbrand im Dezember zum Anlass, den Helfern ein Gesprächsangebot zu unterbreiten. Er selbst habe schon viel gesehen und wisse, dass es nicht immer leicht sei, zu verarbeiten, was man erlebe. "Man braucht sich nicht schämen mit dem Gefühl: Ich bin halt a Waschlappen, weil ich das nicht verkrafte."



Auch ein Pfarrer könne die Geschehnisse nicht wegzaubern, aber er könne zuhören und man könne miteinander reden, um mit der Situation besser umzugehen. Wie berichtet war eine 80-Jährige an den Folgen ihrer Verletzungen bei dem Brand ihrer Wohnung gestorben, obwohl die Wehr die Seniorin zunächst noch lebend aus dem Gebäude retten konnte.



Bartel dankte der Feuerwehr aber auch für ihre Hilfe. " Wenn die Kirche die Feuerwehr braucht, um Prozessionen oder Kirchenzüge abzusichern, ist sie zur Stelle." (sml)

"Die 1429 Einsatzstunden, die die 64 Aktiven geleistet haben, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen", verkündete Kommandant André Stessmann in der Jahreshauptversammlung. "Es ist manchmal Wahnsinn, was alles neben Familie und Beruf geleistet wird."Er lobte seinen Stellvertreter Andreas Forster, der mit den Geräte- und Fahrzeugwarten in 500 Stunden die im Heck des Löschgruppenfahrzeug LF16/12 eingebaute Pumpe reparierte. Das war schwieriger, als angenommen. Auch habe man eine zweite Tragkraftspritze wieder zum Leben erweckt. "Euer Einsatz, der oft bis tief in die Nacht reichte, sparte der Stadt viel Geld." Fahrzeugwart Matthias Friedrich bedauerte aber, dass der Pulverlöschanhänger P250 nicht angeschafft worden sei. Die in die Jahre kommende Drehleiter DL18 bestand nach kleineren Reparaturen die Hauptuntersuchng.Die Einsätze untergliedern sich in 20 Brandschutzeinsätzen, 90 technische Hilfeleistungen, eine Sicherheitswache und zwölf sonstige Einsätze. Besonders hob Stessmann die 24 Wespen- und Hornissennotdienste sowie zwei Unwettereinsätze heraus. Nicht ganz einfach zu verkraften seien die drei Verkehrsunfälle, bei denen schwerstverletzte Personen aus den Fahrzeugen befreit werden mussten. "Neuland für die Kameraden war der Zimmerbrand, bei dem die Atemschutzträger tatsächlich eine vermisste Person suchen und retten mussten." In der Stadt habe es so einene Einsatz noch nicht gegeben."Eine tolle Geschichte" nannte der Kommandant den ersten Blaulichttag. Die Bürger hatten Gelegenheit, den Feuerwehren der Stadt, den Helfer vor Ort, der Wasserwacht, der Polizei und der Rettungshundestaffel zuzuschauen. Jugendwart Marcel Weidner berichtete von 500 Stunden, die die Jugendlichen in Öffentlichkeitsarbeit, Jugendarbeit und Ausbildung erlebten.Stefan Döllinger berichtet von seinen 15 Kameraden mit der Sonderausbildung zur Absturzsicherung. Die Gruppe nahm an 4 Übungen teil und bildet unterstützend im Landkreis Neustadt mit aus. Döllinger beantragte einen neuen Absturzsicherungssatz. Das sei notwendig, da die Garantie des Herstellers nach 10 Jahren erlösche und von zwei auf drei Personen erhöht werden musste.Atemschutzwart Sebastian Plödt kann auf 20 Kameraden in der Atemschutzgruppe zurückgreifen, von denen 18 den Chemikalien-Schutzanzug tragen.Gerätewart Andreas Fichtner mahnte zur Sauberkeit im Gerätehaus. "Wir sind nicht im Hobbykeller." Ersatzkäufe beispielsweise für Blitz- und Handlampen stehen an. Zeugwart Christian Münchmeier freute sich über die Besserung der Kleider- und Stiefelpflege. "Jeder Einzelne ist für seine Schutzausrüstung verantwortlich und sollte auch dementsprechend mit ihr umgehen."Im vergangen Jahr forderte die Feuerwehr für Schutzkleidung 8000 Euro, erinnerte Bürgermeister Karl-Heinz Budnik. Diese Summe sei voll in den Haushalt übernommen worden. "Kein Feuerwehrmann braucht auf seine persönliche Schutzausrüstung verzichten", versprach der Rathauschef. "Wenn man von einer Sportveranstaltung fern bleibt, fällt diese maximal aus. Wenn aber zu einem Brand oder Unfall kein freiwilliges Rettungspersonal kommt, hat Windischeschenbach ein Problem", ergänzte Stefan Seitz (SPD).Feuerschutzreferent Thomas Wilhelm bestätigte die Bedeutung der Ausrüstung und des Atemschutzes. "Die Bürger wissen nicht, was die Feuerwehren und Rettungsdienste wirklich leisten. Durch die stille Alarmierung über Funkmeldempfänger bekommt die Öffentlichkeit nur etwas mit, wenn das Martinshorn durch die Straßen schallt."Kommandant Stessmann freute sich über die Neuaufnahme von Sandra Ehmann bei der Jugend und des Gleißenthalers Werner Kandler aus der Kirchendemmenreuther Wehr bei den Aktiven. Eine große Bereicherung für die Feuerwehr ist Doktor Thomas Jackwerth. Christian Höcht wechselte von der Jugend in die aktive Wehr.Beförderungen zum Hauptfeuerwehrmann bekamen Marcel Weidner und Michael Schösser. Christian Münchmeier wird Löschmeister. Das Dienstaltersabzeichen für 10 Jahre Zugehörigkeit erhielten Matthias Friedrich, Daniel Giehl und Anton Schieder. Stessmann wurde für 20 Jahre aktiven Dienst geehrt. Für 30 Jahre wurden Dietmar Friedrich und Robert Mark ausgezeichnet.