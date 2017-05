Vermischtes Windischeschenbach

07.05.2017

Werbeträger für die Stadt, ein Bekanntheitsgrad weit über die Grenzen hinaus: Die Narrhalla ist eine fest etablierte Institution, wie sich bei der Jahreshauptversammlung zeigt.

Die Jahreshauptversammlung der Narrhalla im Gasthof "Weißer Schwan" ist aber nicht nur ein Rückblick auf die zurückliegende Faschingssaison 2016/2017, sondern gibt durch den Bericht von Geschäftsführerin Silke Friedrich eine Vorausschau für die Resttermine des Jahres 2017 und die bevorstehende Saison. Ein Termin liegt den Mitgliedern besonders am Herzen: Die Benefizveranstaltung für ihr junges und schwer erkranktes Mitglied Joleen. "Ein Abend für Joleen" heißt es deshalb am 22. Juli im Pfarrheim. Vorsitzender Dominik Neitz ging kurz auf die zurückliegende Faschingssaison ein. "Der Kehraus kommt langsam in Fahrt. Hoffentlich erreichen wir wieder die Besucherzahlen, die vor etlichen Jahren gezählt wurden - rund 1500." Neitz sprach auch den von vielen Besuchern nicht bemerkten Wechsel beim Faschingsprinzen an. "So eine Situation hat es in der 34-jährigen Geschichte der Narrhalla noch nicht gegeben. Danke an Faschingsprinz Daniel I. fürs Einspringen."Bürgermeister Karlheinz Budnik dankte für eine "wunderbare" Faschingssession. Der Verein sei in die Gesellschaft voll integriert. SPD-Fraktionssprecher Werner Sauer nannte die Narrhalla Windischeschenbach einen Werbeträger für die Stadt, die wiederum ohne diesen Verein ein Stück ärmer wäre. Die Präsenz vieler Jugendlicher in der Jahreshauptversammlung wertete Sauer als Zeichen der Begeisterung. "Die Auftritte der Narrhalla beim SPD-Seniorenfasching sind immer wieder eine Bereicherung", betonte der Fraktionssprecher.In der vergangenen Saison zeigten die Kindergarden mit dem Kindertanzpaar, die Jugendgarde, das Funkenmariechen und die Prinzengarde insgesamt 33 Mal ihren Gardetanz und 40 Mal ihren Schautanz. Dazu waren alle Tänzer dreimal beim Einmarschtanz auf den eigenen Veranstaltungen auf dem Parkett. Die Mitwirkenden der Mitternachtsshow waren außerdem beim Kehraus.Stillstand ist bei dem Verein ein Fremdwort. Das zeigte die Vorausschau von Friedrich. In Kürze beginnt das Schnuppertraining für den Nachwuchs. Am 22. Juli heißt es ab 19 Uhr im Pfarrheim "Musik und Text für Joleen". Im Anschluss lädt DJ Eddi ab 21 Uhr zur Plattenparty ein. Einmal mehr zeigen die Mitglieder so ihre Hilfsbereitschaft für die schwerkranke Freundin.Das neue Prinzenpaar wird am 11. November proklamiert, am 13. Januar lädt die Narrhalla zum Inthronisationsball ein. Der größte Schwarz-Weiß-Ball in der Region, wie Dominik Neitz anmerkte. Weitere wichtige Termine sind am 20. Januar 2018 der ADAC-Ball in Weiden, die Mitwirkung am SPD-Seniorenfasching, der Stadtball in Erbendorf, die Prunksitzung in Plößberg und am 13. Februar der Kehraus. Die Trainerinnen der Garden, Michelle Springer und Kathrin Lang, berichteten über die Auftritte und informierten über den Beginn der Trainingstage.