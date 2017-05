Vermischtes Windischeschenbach

23.05.2017

13

0 23.05.201713

Die Bürokratie macht Gastronomen und Hoteliers das Leben schwer. Viele schütteln resigniert mit dem Kopf, als Ulrich Korb, Bezirksgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), auflistet, worauf die Betriebe alles achten müssen.

Wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Bezirksvorsitzender Uli Korb

Neuhaus. Die Mitglieder hatten sich am Montag im Gasthof "Zum Waldnaabtal" zur Kreisversammlung getroffen. Als besonders ärgerlich empfanden die Wirte das Herausrechnen der Mehrwertsteuer aus dem Übernachtungspreis. Während die reinen Übernachtungsleistungen mit 7 Prozent besteuert werden, müssen zusätzliche Angebote wie Sauna, Fitnessraum oder Parkplatz mit 19 Prozent abgerechnet werden. Korb sprach von einem "Mehrwertsteuer-Irrsinn", der auch vor vielen anderen Dingen nicht haltmache.Ebenfalls ein großes Anliegen war ihm das Arbeitszeitgesetz. Er verwies auf die Kampagne für eine flexiblere Arbeitszeit, die derzeit 10 Branchen unterstützen. "Zeigt Flagge", legte er der Runde ans Herz. Dafür gebe es Tischaufsteller und Bierdeckel. "Wir wollen unsere Leute nicht ausbeuten, sondern in einem gewissen Zeitkorridor einsetzen dürfen." Als Beispiel nannte er eine Hochzeitsfeier. "Ich müsste das Personal nach 10 Stunden heimschicken. Was ist aber, wenn die Gesellschaft gerne eine Stunde länger feiern würde?" Der Service sei nicht durch Roboter zu ersetzen. Die Gastronomie mache 15,5 Milliarden Umsatz pro Jahr. "Wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen", ermunterte der Bezirksvorsitzende die Mitglieder.Kreisvorsitzender Robert Drechsel wies auf die enorme Bedeutung der Fachkräftesicherung hin. Deshalb sei der Kontakt zu den Schulen so wichtig, um die Berufe vorzustellen. "Wir brauchen mehr Fachleute. Der Fokus sollte auf junge Auszubildende gerichtet werden", bekräftigte er.Bevor Drechsel und Korb treue Mitglieder ehrten, wollten sie einem langjährigen Weggefährten ihre Anerkennung aussprechen. Sie dankten dem früheren Neustädter Tourismusreferenten Reinhold Zapf für die gute Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg. "1985 haben wir gemeinsam angefangen und uns gegenseitig begleitet", erinnerte sich Korb. Zapf erhielt als Dankeschön die Ehrenmedaille in Silber des Hotel- und Gaststättenverbands.Für langjährige Zugehörigkeit bekamen folgende Betriebe und Mitglieder eine Urkunde: Andreas Hößl (20 Jahre), Hotel-Gasthof Hößl (50 Jahre), Kastanienhof (40 Jahre), Anna Holfelder (40 Jahre), Bergstüberl (40 Jahre), Anton Bodenmeier (40 Jahre), Heinrich Güntner (50 Jahre), Hölltaler Hof (50 Jahre), Gasthof "Weißer Schwan" (50 Jahre), Gasthof "Weißes Rössl" (60 Jahre), Hotel-Restaurant Böhm (70 Jahre).Die Versammlung der Gastronomen endete im Neuhauser Kommunbrauhaus, wo Schafferhof-Wirt Reinhard Fütterer den Kollegen einiges übers Zoiglbrauen verriet.