Vermischtes Windischeschenbach

27.04.2017

8

0 27.04.2017

Windischeschenbach/Neuhaus. (wrt/ise)) im Stadtgebiet sprießen an diesem Wochenende gleich mehrere Maibäume. Am Montag, 1. Mai, wird am Stadtplatz das Frühlingssymbol aufgestellt. Mit Unterstützung der Feuerwehr wird er vorbereitet. Um 13 Uhr beginnt die Montage der Wappen, Kränze und Zeichen, die den Maibaum für geraume Zeit zum Hingucker an dieser prominenten Stelle der Stadt machen.

Entsprechend herausgeputzt wird der Baum dann in die Senkrechte gehievt. Für das leibliche Wohl sorgt die Jungfeuerwehr, die musikalische Umrahmung übernimmt die Stadtkapelle Windischeschenbach, der Trachtenverein tanzt unterm Maibaum.Besondere Attraktion ist die Maibaum-Verlosung. Wer ein Los zum Preis von zwei Euro erwirbt, nimmt um 16 Uhr an der Ziehung teil. Der Gewinner kann den Baum natürlich nicht gleich mit nach Hause nehmen, sondern muss sich bis zur Landkirchweih gedulden, wenn er wieder abgebaut wird. In Neuhaus lädt die Feuerwehr bereits am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr zur Maifeier auf den Marktplatz ein. Nach dem Aufstellen des Baums wird gefeiert. Dazu bieten die Spritzenmänner ein Rahmenprogramm an. Neben der Jugendblaskapelle "Neuhauser Boum" sind die Sangesbrüder der "Harmonie" sowie der Kindergarten "Heilig Geist" mit von der Partie. Per Los wird der Gewinner des Maibaumes ermittelt.Die etwas andere Maifeier geht ebenfalls am Sonntag beim Sportheim der Spielvereinigung über die Bühne. Traditionell findet dort die gewerkschaftliche Maikundgebung statt. Beginn ist um 14 Uhr. Zur Kundgebung wird seit fünf Jahren ebenfalls ein Baum aufgestellt. Er soll den Freiheitsbaum darstellen, der vor über 200 Jahren im Zuge der französischen Revolution auch im Rheingebiet aufgestellt wurde. Dieses Jahr signalisieren DGB-Ortskartell mit ihren Bündnispartnern AWO, KAB und VdK mit der Aktion, dass sie keine Schlagbäume mehr wollen. Dazu erinnern sie an 70 Jahre Bayerische Verfassung mit ausgewählten Bestimmungen, die besonders die Aussagen in der Kundgebung unterstützen.