Vermischtes Windischeschenbach

25.01.2017

Nach dem schweren Kutschenunfall bei Windischeschenbach am vergangenen Donnerstag, den 19. Januar 2017 hat die Tierrechtsorganisation Peta den Landrat Andreas Meier gebeten, ein Pferdekutschenverbot für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab zu prüfen.Jetzt hat Andreas Meier dazu Stellung genommen.

Aufgrund des schlimmen Unfalls mit der Pferdekutsche und Ihrer Mail habe ich die Angelegenheit hausintern geprüft:Mit dem in der Straßenverkehrsordnung enthaltenen Verbotsschild 257 können einzelne Straßen bei besonderen Gründen für Pferdegespanne gesperrt werden.Als einziger Fall in ganz Deutschland, wo mit diesem Schild öffentliche Straßen gesperrt wurden, ist uns in der Tat der historische Stadtkern von Rothenburg ob der Tauber bekannt. Hier ist das Verbot durch enge Straßen, viele Touristen, starke Gefälle usw. begründet. Eine komplette Sperrung aller klassifizierter Straßen im gesamten Landkreisgebiet (das wären 700 km Straße) kann damit keinesfalls begründet werden und ist daher nicht möglich.Wenn jemand Kutschen gewerblich vermietet, wird bei der gewerberechtlichen Anmeldung beim Landratsamt auch die Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz vom Veterinäramt geprüft. Hier überprüfen wir die Zuverlässigkeit und Sachkunde des Tierhalters und kontrollieren auch den Zustand der Kutsche. Ansonsten braucht man für das Führen einer Kutsche keine besondere Fahrerlaubnis wie einen Führerschein. Manche Vereine bieten allerdings einen „Kutschenführerschein-Kurs“ an, der sicherlich sinnvoll, aber eben nicht vorgeschrieben ist.Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden kann, dass in ganz seltenen Fälle tragische Unfälle passieren. Beim Unfall bei Windischeschenbach war nicht der Fahrer der Kutsche, sondern eine entgegen kommende Autofahrerin die Unfallverursacherin. Die von der Sonne geblendete Autofahrerin hätte genauso ein Motorrad (auch keine Knautschzone), einen Radfahrer, Fußgänger oder ein Pferd mit Reiter erfassen können. Dies ist das allgemeine Risiko bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Ich hoffe, dass die sechs verletzten Personen und das verletzte Pferd bald wieder wohlauf sind.