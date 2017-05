Vermischtes Windischeschenbach

Neuhaus. Die Buben und Mädchen vom Kinderhaus "Heilig Geist" hatten ihre Großeltern zum Oma- und Opa-Tag eingeladen. Die Kinder empfingen ihre Gäste mit einem Fingerspiel sowie ein Spiel über die Wehwehchen, die Senioren so plagen können. Die Kleinen forderten die Großen zum Tanz auf. Zur Stärkung gab es Kaffee und Kuchen, den die Mamas gebacken hatten. Die Kinder zeigten ihren Gästen stolz den Kindergarten und ihre zum Teil schon vollen Portfoliomappen mit den gesammelten Werken. Auch in der Kinderkrippe waren die Senioren willkommen. Die Großeltern durften dort ihr Enkelkind an einem Vormittag für zwei Stunden im Krippenalltag begleiten und wurden von den Kleinsten sehnsüchtig erwartet worden. Alle waren sich einig: "So ein Tag sollte bald wiederholt werden." Bild: exb