Vermischtes Windischeschenbach

17.05.2017

6

0 17.05.2017

Die Kindergarde hat Zuwachs bekommen. Sechs Mädchen entschlossen sich nach dem Schnuppertraining in der Mehrzweckhalle, künftig bei der Narrhalla mitzutanzen.

Insgesamt gehören der Kindergarde jetzt 19 junge Tänzer an. Zu den 18 Mädchen gesellt sich Samuel Schieder als einziger junger Mann. Trainiert und betreut wird der Nachwuchs von Barbara Reis, Michele Springer und Nadine Kiesche. Die Jugendgarde, die Jeniffer Helgert, Kathrin Lang, Tanja Käs und Carla Noll unterrichten, ist derzeit mit elf Mädchen am Start.Silke Friedrich, Geschäftsführerin der Narhalla, bedauert, dass es keine jungen Männer in der Jugendgarde gibt. "Noch Unentschlossene sind aber willkommen", sagt sie. "Wer möchte, kann beim Training in der Kindergartenturnhalle in Neuhaus vorbeischauen." Die Zeiten sind per Mail info@narrhalla.net zu erfragen.