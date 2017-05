Vermischtes Windischeschenbach

Auf zwei Hochzeiten zu tanzen, ist schwierig. Das sagt Markus Seuss, Inhaber des Fitnessclubs "Fit Inn" in der Angerpointstraße. Deshalb möchte er das Studio aufgeben. Stattdessen sollen dort ein Pilspub und eine Spielhalle entstehen.

Mit diesem Wunsch wird sich der Bauausschuss am Dienstag, 9. Mai, beschäftigen. Seuss erklärt, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat. "Mir wird das zuviel", sagt er auf Anfrage. "Ich habe ja noch ein zweites Fitnessstudio in Teublitz", informiert er. Er habe zwar jemanden, der das Studio in Windischeschenbach leite. "Aber es ist halt nicht so, wie wenn man selbst vor Ort ist."Da Seuss seit einiger Zeit wieder im Städtedreieck wohnt, wo er auch geboren ist, möchte er sich verstärkt, um das Geschäft vor Ort kümmern. "Ich habe das unterschätzt, gibt er zu." Und außerdem habe niemand etwas davon, wenn seine Fitnessclubs nur halbherzig betrieben werden. Wie es weiter geht, hängt von der Entscheidung des Bauausschusses ab. Da die Angerpointstraße als Mischgebiet ausgewiesen ist, sieht Seuss keine Probleme. "Früher war in diesen Räumen eine Spenglerei drin." Ob er das Gebäude verkauft oder an einen Gastronomen verpachten wird, steht noch nicht fest.