Vermischtes Windischeschenbach

23.12.2016

2

0 23.12.2016

Nach dem Aus für das Jugendtagungshaus Stützelvilla erfreut sich die Begegnungsstätte Johannisthal immer größerer Beliebtheit. Stellvertretender Leiter Alfred Kick bittet deshalb die Gruppe "Fit mit 60" im ATSV, vom Bahnhof Windischeschenbach zum Johannisthal einen Wanderweg auszuloten.

Mausloch vermeiden

Die Gruppe nutzte die Jahresabschlusswanderung, um den Vorschlag für die Streckenführung zu testen. Zunächst gingen die Wanderer vom Bahnhof über den Akaziensteig zum neuen Friedensengel an der Neuhauser Straße."Als ideale Weiterführung von dort bietet sich der Johannissteig beziehungsweise der ehemalige Neuhauser Kirchensteig an", meinten die versierten Wanderer. Damit vermeide man das für Fußgänger nicht ungefährliche Mausloch nach Neuhaus und kommt weg vom öffentlichen Straßenverkehr. "Wunderbar" fand die Gruppe im oberen Teil des Johannissteigs die Aussicht auf das Jagdschloss der Leuchtenberger in Neuhaus sowie auf die Waldnaab und die 1874 erbaute Eisenbahnlinie von Regensburg nach Hof. "Ein Geheimtipp für Fotografen", waren sich die ATSV-Mitglieder einig. Nach dem Anstieg führt der Weg weiter über die Freiherr-von-Stein-Straße zur Rundschleife. Über die Waldnaabbrücke geht es entlang des Werkgrabens unterhalb des Galgenkatherls zum Zusammenfluss von Wald- und Fichtelnaab. Geht man auf dem Hauptwanderweg weiter, erreicht man nach etwa 500 Metern das idyllisch gelegene Johannisthal.