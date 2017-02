Vermischtes Windischeschenbach

Wurz. Sie ist klein, handlich und ein Leichtgewicht auf dem Markt. Die Feuerwehr freut sich über eine Wärmebildkamera mit patentiertem X-Sensor und einem Blendregler. Damit können die Feuerwehrleute auch durch das Feuer sehen. Erst seit einem Jahr ist dieses System erhältlich.

Eine Förderung durch die Regierung der Oberpfalz von 2750 Euro wurde zugesichert. Der Gemeinderat von Püchersreuth stellte die Weichen dafür. Den Restbetrag übernimmt der Feuerwehrverein. "Eine Anschaffung, die sich auf alle Fälle lohnt und die Feuerwehr Wurz aufwertet", erklärt Ludwig Rupp aus Osterhofen, der den Auftrag erhalten hatte. Mit den drei Bürgermeistern der Gemeinde übergab er das Gerät an die dankbare Wehr. Bei der Präsentation stellte Rupp die Kamera vor und erklärte die wichtigsten Handgriffe.Bürgermeister Rudolf Schopper, Stellvertreter Josef Stangl und dritte Bürgermeisterin Maria Sauer machten sich selbst ein Bild von dem Gerät. In einem von Disco-Rauch verqualmten Raum im Gemeindehaus wurden die Gemeindechefs in die Handhabung und Übung mit eingebunden."Ich werde alles geben, um die Sicherheit meiner aktiven Feuerwehrleute gewährleisten zu können", sagte Kommandant Thomas Mathes. Gespart werden könne woanders. Die Kamera ist bereits im Feuerwehrfahrzeug verbaut und soll ab April als Einsatzmittel bei der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz gemeldet werden. Vorher sind noch diverse Übungen angesetzt.