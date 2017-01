Vermischtes Windischeschenbach

25.01.2017

0 25.01.2017

Neuhaus. Die Deutsche Jugendkraft (DJK) in Neuhaus macht ihrem Namen alle Ehre. Neben der Gruppe "Acro & Dance", in der fast 30 Kinder aktiv sind, mischt seit vergangenen Jahr eine neue Tischtennis-Jugendmannschaft im Spielbetrieb mit. Und auch im Fußball-Juniorenbereich kämpfen in der kommenden Saison kicken zwei Mannschaften.

Finanzen wichtig

Erfolgstrainer gehen

Dank an Langjährige

Höhere Beiträge Geschäftsführerin Claudia Neuber informierte über die Hintergründe einer geplanten Beitragserhöhung nach 15 Jahren Stabilität. Nun ist aber eine Erhöhung zur Aufrechterhaltung der Spielbetriebe unumgänglich. Erwachsene zahlen zukünftig 42,50 Euro, Rentner, Passive, Studenten und Auszubildende 28 Euro, Kinder bis 14 Jahre 14,50 Euro, Jugendliche bis 17 Jahren 22 Euro und Familien 74 Euro jährlich. Damit bleibt die DJK aber weiterhin günstigster Sportverein im Stadtgebiet. Die Versammlung stimmte der Beitragserhöhung ohne Widerspruch zu. (ser)

"Im abgelaufenen Vereinsjahr haben wir vieles gut gemacht - es gibt aber auch Verbesserungsbedarf." Mit diesen Worten eröffnete Matthias Sauer, der seit einem Jahr die Geschicke der DJK leitet, den Jahresrückblick. Die Jugendarbeit hat einen unwahrscheinlichen Aufschwung genommen. Darauf war der neue, junge Vorstand besonders stolz. Weniger erfreulich liefen die gesellschaftlichen Veranstaltungen, die für das finanzielle Überleben des Vereins wichtig sind. Beim Waldfest konnten selbst Top-Bands wie "Treibhauz" und "Colt Seavers" nicht die erwarteten Gästezahl anziehen. Der Sonntag des Sports mit einem speziellen Kinderprogramm, war dafür sehr gut besucht. 2017 wird ein finanzieller Kraftakt, beschrieb der Vorsitzende. Beispielsweise müsse die die Wasserpumpe für die Sportplatzbewässerung erneuert und ein neuer Rasenmähertraktor angeschafft werden. Zudem stünde die Sportheimrenovierung an.Melina Szojna berichtete von der großen Begeisterung der Mädchen der Gruppe Acro&Dance. Mit ihrer Mutter Alicia leiten sie jetzt drei Gruppen. Bettina Wolf hat in der Gruppe Volleyball das Training wegen vieler verhinderter Sportlerinnen bis März ausgesetzt. Für die Abteilungen Damen- und Herrengymnastik berichteten Christine Sauer, Sigrid Lang und Reinhard Sertl von harmonischen Übungsstunden.Wolfgang Rumpel, Leiter der Tischtennisabteilung, die heuer 50-jährigen Bestehen feiert, hat wieder eine Juniorenmannschaft im Spielbetrieb. Die Freude stand Fußballabteilungsleiter Martin Heimerl ins Gesicht geschrieben, als er von der Wiederbelebung des Jugendfußballs berichtete. Mit Mario Totzauer, Swen Selch und Markus Schmidkonz leiten nun drei erfahrene Kicker das Juniorentraining und gehen mit einer F- und C-Jugend in den Spielbetrieb.Die Seniorenmannschaft holte ungeschlagen die Meisterschaft und den Aufstieg in die A-Klasse. Allerdings verlassen die Erfolgstrainer Uwe und Benjamin Selch aus beruflichen oder privaten Gründen zum Saisonende den Verein. Hauptkassier Andreas Schieder berichtete von einem ausgeglichenen Haushalt 2016. Geistlicher Beirat Pfarrer Hubert Bartel, dritter Bürgermeister Thomas Wilhelm und Stadtrat Werner Sauer dankten dem Verein für das große Sportangebot.Siegmund Balk, stellvertretender Vorsitzender des DJK-Bundesverbandes, kündigte an, dass der Bundesverband 2020 das 100-jährige Bestehen feiert. Mit dem Bürgermeister und dem Vorsitzenden ehrte er langjährige Mitglieder. Für zehn Jahre Stefan Bauer, Irmi, Hans und Tabea Franz, Marco Nürbauer, Konstantin Wagner, Ingrid Fenzl und Katja Treml. Das silberne Ehrenzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Heinrich Kroha, Brigitte Kloha, Brigitte Windschiegl und Andre Zimmermann. Für 50 Jahre wurden Günter Liebs, Christine Sauer, Hannelore Schieder und Reinhard Sertl geehrt.