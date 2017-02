Vermischtes Windischeschenbach

09.02.2017

29

0 09.02.201729

1932 sorgte ein spektakuläres Foto in New York für Aufsehen. Es zeigt elf Handwerker während der Mittagspause auf der Baustelle des Rockefeller Centers, die ihre Beine von einem Stahlträger 250 Meter über den Straßen Manhattans baumeln lassen. 85 Jahre später wagen mutige Neuhauser Feuerwehrmänner eine Neuauflage der berühmten Szene - auf einem aufgebockten Stahlträger, knapp über dem Boden und mit gelungener Fotomontage.

Grund dafür ist die Gestaltung der Plakate für den Rosenmontagsball der Spritzenmänner. "Baustellen Bortie" heißt es am 27. Februar ab 19 Uhr für die feierwütigen Karnevalisten. Passend dazu verwandeln die Organisatoren den Linglsaal kurzerhand in eine Großbaustelle. Zu den Klängen der Teddy Boys ist nicht nur auf der Tanzfläche allerhand geboten. So hat die Narrhalla Stadt Windischeschenbach ihren Besuch angekündigt, die besten Masken werden prämiert und in der großen Bar wartet nicht nur das Feierabend-Seidel auf die fleißigen Handwerker. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, wird hinter vorgehaltener Hand zudem von einer erneuten Überraschungseinlage der Neuhauser Feuerwehrkameraden berichtet. Wer sich dass alles nicht entgehen lassen möchte, erhält Karten für vier Euro an der Abendkasse oder günstiger im Vorverkauf ab 3,50 Euro in der Bäckerei Zetzl. Bild: Zetzl/Ascherl