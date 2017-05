Vermischtes Windischeschenbach

14.05.2017

11

0 14.05.201711

Der Oberpfälzer Waldverein ist sehr aktiv. Das zeigt sich in der Jahreshauptversammlung im "Weißen Schwan".

Museum geöffnet

Jubiläum in vier Jahren

Ehrungen Urkunden und Ehrennadeln



Windischeschenbach. (wrt) Ein Verein lebt nicht zuletzt von treuen Mitgliedern. Dies wurde in der Jahreshauptversammlung des Oberpfälzer Waldvereins deutlich. Vorsitzender Rudi Loistl würdigte das teils jahrzehntelange Engagement mit Urkunden und Ehrennadeln.



50 Jahre



Fritz Daubner, Anton Enders, Willi Hecht, Manfred Sperber, Siegfried Weber und Ferdinand Windschiegl.



40 Jahre



Ludwig Bauernfeind, Simon Lindner, Monika Hartmann, Herbert Mäuerer, Martin Popp, Burgi Punzmann, Hermann Schrembs, Christoph Simmerl, Erich Sperber, Karl Stangl, Alfred Wabra und Würth Ludwig.



25 Jahre



Jürgen Fleck, Manuela Fleck, Roswitha Fleck, Gisela Schaffer-Kick, und Erwin Weiss.



15 Jahre



Ludwig Gmeiner, Susanne Hartmann, Sebastian Hartmann, Willi Kaiser, Reinhod Lenk, Manfred Riebl, Josef Schieder, Ferdinand Sperber und Agnes Zeidler-Reiser.

(wrt) Vorsitzender Rudi Loistl gab in seinem Bericht anfangs ein paar Zahlen bekannt: 197 Mitglieder zählt der Verein, es gab 7 Neuzugänge und 2 Austritte aus Altersgründen. Vielfältige Aufgaben wurden im Vereinsjahr wahrgenommen: Museumsdienst, Wartungsarbeiten und die Betreuung der Wanderwege.Zu den gesellschaftlichen Terminen gehörten Feste, Versammlungen und Gratulationen zu runden Geburtstagen. Loistl dankte allen Aktiven für ihren Einsatz, namentlich Schriftführerin und Museumschefin Gisela Schaffer-Kick, die krankheitsbedingt längere Zeit ausfiel, und die man schmerzlich vermisst habe. Er übermittelte beste Genesungswünsche. Auch der Stadt und den Bürgermeistern bescheinigte er, stets ein offenes Ohr für die Anliegen des Vereins zu haben.Kassier Ferdinand Neumann hatte ebenfalls Zahlenmaterial parat. Das Museum sei an 38 Tagen mit jeweils 4 Stunden besetzt gewesen. Es habe 8 Sonderführungen gegeben. Matthias Neumann berichtete in seiner Funktion als Wander- und Wegewart, dass derzeit 11 Rundwanderwege mit einer Wegstrecke von 100 Kilometern zu betreuen sind. Die Bahnschwellen des Steges auf dem Hauptwanderweg ins Johannisthal waren nicht mehr sicher und wurden durch eine neue Stahl-Konstruktion ersetzt, das Fundament mit Beton verstärkt. Die Stadt unterstützte mit Material.Beate und Markus Schmidt unternahmen regelmäßig Kontrollgänge und Ausbesserungsarbeiten entlang des Uferpfades. An den regelmäßigen Wanderungen nahmen im Durchschnitt 15 Personen teil. Für Denkmalwart Bernhard Riebl gab Neumann den Tätigkeitsbericht: in Plößberg wurde die Krippenausstellung besucht, man gratulierte zu drei 90. Geburtstagen, unternahm eine Marterl-Wanderung, und feierte Waldweihnacht. Nicht zuletzt wurden zwei Marienfiguren geborgen, die bei Marterln abgestellt worden waren.Monika Hartmann informierte in Vertretung der Museumsbeauftragten Schaffer-Kick, dass im Heimatmuseum die aktuelle Ausstellung "5 Jahre DPSG" stattfinde und der hintere Raum dem Thema "Zoigl" gewidmet sei. Erfreut stellte sie fest, dass viele Engagierte sichergestellt hätten, dass alle Museums-Termine besetzt werden konnten.Karl Schieder regte an, das 100-jährige Jubiläum des OWV 2021 schon ins Auge zu fassen. Weiteres Thema war, dass Waldbesitzer sich beschweren, dass Schilder direkt an Bäume geschraubt werden. Dies wird im Zweigverein grundsätzlich nicht so praktiziert, da man sich bewusst sei, dass man am lebenden Baum nicht so vorgehen könne. Für langjährige Treue erhielten Mitglieder Urkunden und Nadeln.Zweiter Bürgermeister Erich Sperber dankte allen Geehrten und Engagierten und sicherte zu, dass man die gute Verbindung zwischen Verein und Stadt weiterhin beibehalten werde. Stadtrat Stefan Seitz schloss sich den Dankesworten an, wertete das Museum als Bereicherung.Der Uferpfad bezeichnete er als "super instand gesetzt und bestens markiert". Da er selber gerne wandere, sei seine persönliche Konsequenz, dem OWV beizutreten, so dass die Jahreshauptversammlung mit einem Mitgliederstand von 198 endete.