Oma und Opa an der Hand

Vermischtes Windischeschenbach

05.05.2017

"Oma und Opa, ich sag euch guten Tag", sangen die Mädchen und Buben in der Kinderoase. Sie hatten schon vor Wochen Einladungen zum Großeltern-Tag verschickt und freuten sich über die große Resonanz. Mit einem Gedicht, Liedern und Tänzen begrüßten die Kleinen ihre Ehrengäste. Nach Kaffee und Kuchen nahmen die Kinder die Großeltern an die Hand und führten sie stolz durch ihren Kindergarten, zeigten ihnen ihre Lieblingsspiele und -basteleien und ihre Mappen, in denen alle Arbeiten gesammelt werden.