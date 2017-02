Vermischtes Windischeschenbach

Leiterin Evi Ziegler hatte Stadtpfarrer Hubert Bartel zum Seniorennachmittag der KAB eingeladen. Der Geistliche sprach zum Jahresthema "Ökumene". Dazu führte er an, dass es verschiedene Glaubensrichtungen nicht erst seit der Reformation gibt. Die ersten Christen seien vorher Juden gewesen. Da es bereits hier unterschiedliche Meinungen gab, war es schon damals notwendig, sich beim Apostelkonzil über die Meinungsunterschiede zu unterhalten und den richtigen Weg zu finden.

Um 1045 kam die erste größere Kirchenspaltung in die Ost- und Westkirche, bedingt durch die Spaltung des römischen Reiches. Nach der Reformation vor 500 Jahren spaltete sich die Kirche erneut. "Seit dem haben wir Protestanten und Katholiken." Unter Bezug auf das Lutherjahr zum 500. Jubiläum der Reformation hat der Pfarrgemeinderat dieses Thema gewählt, um den Fragen im Bezug auf Katholiken und Protestanten auf den Grund zu gehen. Dazu ist ein gemeinsames, konfessionsübergreifendes Programm geplant.Bartel nannte das Ökumenische Abendgebet, das bereits seit Jahren immer abwechselnd in St. Elisabeth und in der Christuskirche stattfindet, sowie den ökumenischen Jugendkreuzweg in Heilig-Geist. Ein Ökumenischer Gottesdienst am Ostermontag in St. Emmeram mit anschließender Wanderung zum evangelischen Gemeindehaus mit Agapefeier ist ebenfalls geplant. Im Herbst soll es eine gemeinsame Tagesfahrt "Auf den Spuren Luthers" nach Eisenach oder Wittenberg geben.