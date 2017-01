Vermischtes Windischeschenbach

31.01.2017

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0.30 Uhr schlug eine Anwohnerin in Windischeschenbach Alarm. Sie hatte eine starke Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus in der Josef-Seliger-Str. bemerkt und ging von einem Brand aus.

Sofort rückten die Feuerwehrkräfte aus Windischeschenbach, Neuhaus, Neustadt/WN und Dietersdorf an, um den vermeintlichen Brand in der Wohnung einer 35-jährigen Nachbarin zu löschen. Laut Polizeiangaben öffnete den Rettungskräften jedoch niemand, so dass sie die Wohnungstüre gewaltsam öffneten. In der Wohnung fanden sie die Wohnungsinhaberin im Tiefschlaf auf der Couch. Der Grund für die starke Rauchentwicklung war auch recht schnell gefunden. Die 35-jährige hatte sich gegen 21.30 Uhr eine Tiefkühlpizza in den Herd geschoben und kurz für ein Nickerchen hingelegt. Die Pizza schmorte für mehrere Stunden im Ofen. Sachschaden entstand nicht. Die Frau kam zur Untersuchung ins Klinikum Weiden.