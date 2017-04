Vermischtes Windischeschenbach

25.04.2017

10

0 25.04.201710

Die BRK-Bereitschaft "Helfer vor Ort" Windischeschenbach nahm an einem Fahrertraining mit dem neuen Mannschaftswagen plus Anhänger auf dem Autohof Bergler in Neuhaus teil. Die Verantwortlichen um Organisator Rick Meixner konnten auch Matthias Schandri, hauptberuflich Fahrlehrer bei der Bundeswehr, begrüßen, der den Kameraden unentgeltlich mit einigen Tipps und Tricks zur Seite stand.

Neben der Theorie wie der Abmessung des Gespanns und der Lastenverteilung sowie das An- und Abkoppeln des Anhängers stand vor allem die Praxis mit dieser rund 12 Meter langen Fahrzeugkombination im Fokus des Trainings. Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, mit dem Gespann vorwärts, rückwärts, geradeaus und um die Kurve fahren zu üben und vor allem die Reaktion des Anhängers dabei zu testen. "Ihr braucht beim Führen dieser Fahrzeugkombination keine Angst zu haben, aber ihr solltet Respekt haben", sagte Schandri. Am Ende gab es ein gemeinsames Essen.Meixner bedankte sich zum Abschluss bei der Firma Bergler für die Teil-Überlassung des Geländes sowie bei Schandri für die Unterstützung.