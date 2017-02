Vermischtes Windischeschenbach

08.02.2017

44

0 08.02.201744

Der Unfall mit einer Kutsche am 19. Januar bei Windischeschenbach gibt immer noch Rätsel auf. Nun beschäftigt sich ein Sachverständiger damit.

Der Besitzer der Kutsche hat das "Europ Gutachter Institut" mit Sitz in Markt Erlbach beauftragt, sich eingehender mit dem Vorfall zu beschäftigten. Wir sprachen mit dem Leiter des Instituts, Fach-Ingenieur Paul Wiegel.Paul Wiegel: Ja, leider. Einmal pro Woche ereignet sich im deutschsprachigen Raum ein Unfall mit einer Kutsche. Unfälle mit Pferden passieren sogar jeden Tag.Es braucht nur ein Pferd aus der Koppel ausbrechen und auf die Straße laufen. Bei so etwas gab's schon Tote. Stellen Sie sich mal vor, ein Pferd landet in der Windschutzscheibe.Entweder der Geschädigte, die Polizei oder die Staatsanwalt - oder die Versicherungsgesellschaft.Dazu kam ich leider noch nichts sagen. Erst wenn das Gutachten fertig ist, wissen wir mehr. Generell bin ich der Meinung, dass Autofahrern jegliche Sensibilität in Bezug auf Pferde fehlt.Ich war vor Ort, habe mir die Unfallstelle angeschaut, die Kutsche untersucht und auch die Pferde begutachtet. Es kann sein, dass die Pferde nicht mehr verkehrstauglich sind, dass heißt, dass sie Angst haben sich wieder vor die Kutsche spannen zu lassen.Ja, das bin ich. Ich habe seit 50 Jahren Pferde. 1980/1984 habe ich die Fahrlehrerprüfung für Pferde und Gespanne abgelegt. Außerdem bin ich Vorsitzender der Gesellschaft für Pferde- und Fahrkultur. Wir sind zum Beispiel beim Nürnberger Altstadtfest oder beim fränkischen Erntedankfest mit der historischen Pferdestraßenbahn dabei.Ja, zwei Mal ist mir ein Autofahrer reingefahren. Das war aber zum Glück nicht so gravierend.