Vermischtes Windischeschenbach

21.02.2017

21.02.2017

Zwei Männer werden beim Weiberfasching am Donnerstag, 23. Februar, im Pfarrheim im Mittelpunkt stehen. Pierre Pütz und Frank Schmidpeter brauchen an diesem Abend keine Verkleidung, sondern kommen mit nacktem Oberkörper.

Die DJK hatte die beiden Artisten aus Regensburg ursprünglich für den Ball engagiert und wie es der Zufall so wollte, hatte das "Duo Ingrávido" auch am Donnerstag Zeit. Das Publikum darf auf eine atemberaubende Show mit Kraft-Akrobatik-Elementen gespannt sein. Auf der Bühne steht die Band "Supersonixx" aus Nürnberg, die den Saal mit sämtlichen Hits aus allen Jahrzehnten zum Brodeln bringen möchte. Auch das Funkenmariechen der Narrhalla Windischeschenbach, Mia Richter, wird über das Parkett wirbeln.Mitglieder der DJK waren fleißig und haben den Pfarrsaal aufwendig dekoriert. Die Bier- und Schnapsbar ist an die 20 Meter lang. Neu sind außerdem "Sektboote" für Durstige. Kleine Snacks stehen für Hungrige bereit. Der Eintritt an der Abendkasse kostet fünf Euro.