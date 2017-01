Skikurs an der Grundschule Windischeschenbach

Vermischtes Windischeschenbach

31.01.2017

2

0 31.01.2017

Nachdem im Januar endlich wieder einmal genügend Schnee lag, war das Interesse der Grundschüler an einem fünftägigen Skikurs groß. 57 Buben und Mädchen der zweiten bis vierten Klassen meldeten sich an. Einige davon hatten sich bereits im Dezember Ski, Schuhe, Stöcke und Helme von der Schule geliehen.

Mit dem Bus fuhren die jungen Wintersportler täglich zum Skilift nach Pfaben im Steinwald. Betreut wurde die Gruppe von Skikurs-Leiter Reinhold Löffler sowie Anja Steinsdörfer, Kathrin Zölch, Julia Mrosek, Alexandra Heigl und Waltraud Hammer von der Schule. Das Team wurde aus der Elternschaft von Hubert Baierl, Elmar Beyerlein, Christine Birkner, Petra und Manuela Faget sowie Johanna Kreinhöfner unterstützt. Bereits am dritten Tag bewältigte auch die Anfängergruppe die Abfahrt und den Aufstieg mit dem Schlepplift selbstständig.Die Pausen verbrachten die Kindern im Lifthäuschen von Alfons Lang und ließen sich heiße Wiener in der Semmel schmecken. Höhepunkt war das Abschlussrennen. Ausgestattet mit Originalstartnummern, flitzten die Mädchen und Buben durch den Slalomkurs. Die Preisverleihung findet in der Aula der Grund- und Mittelschule statt.