29.05.2017

Natürlich ziehen noch manche Väter und solche, die es einmal werden wollen, mit dem Bollerwagen los, um den Vatertag zu feiern. Das dieses Fest aber auch ein Familientag sein kann, zeigte sich zum fünften Mal am Spielplatz an der Polier, wo die Gemeinschaft Sankt Georg zusammen mit den Pfadfindern das Spielplatzfest am Vatertag veranstalteten. Schon im Vorfeld hatten die Pfadfinder die maroden Holzrinnen des Wasserspiels durch Edelstahlwannen ersetzt (wir berichteten). Außerdem hatten sie den Spielplatz mit frischen Hackschnitzeln auf Vordermann gebracht. Die Gemeinschaft St. Georg, ein Verein zur Förderung der DPSG in Windischeschenbach, veranstaltete zusammen mit ihren Schützlingen nun wieder erfolgreich ein Fest, bei dem es an nichts fehlte. Schon am Vormittag kamen die ersten Familien zum Weißwurstfrühschoppen. Mittag gab es Bratwürsten, Zoigl, Käse und Brezen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Wer auf den Bänken keinen Platz mehr fand, machte es sich mit einer Decke auf der Liegewiese bequem. Bei dem herrlichen Wetter freuten sich die Kinder, mit ihren Vätern eine Runde im Kanu zu fahren oder sich nebenan ein Stockbrot zu backen. Selbst Landrat Andreas Meier mit Frau und Tochter schauten vorbei. In weiser Voraussicht hatten viele Eltern Wechselkleidung mitgebracht. Nicht etwa, weil sie Angst vor einem Wetterumschwung hatten, sondern vielmehr weil sie wussten, dass der Nachwuchs beim Wasser panschen oder Kanufahren auch nass werden kann. Kaum ein T-Shirt oder eine Hose blieben trocken. Bei den Temperaturen war das allerdings auch kein Problem. Der Erlös aus dem Spielplatzfest wird zu 100 Prozent für die Instandsetzung und Erhaltung des Abenteuerspielplatzes verwendet. Dieser ist nicht billig und wird komplett ehrenamtlich und mit Spenden finanziert, so der GSG St. Georg. Bild: sml