Windischeschenbach

28.04.2017

28.04.2017

Die Mitglieder des Freibadfördervereins fackeln in der Jahreshauptversammlung nicht lange. Ruckzuck bestätigen sie den Vorstand und geben ihre Pläne für 2017 bekannt. Größte Veranstaltung ist das Sponsorenschwimmen am 24. Juni.

Ausbildung für Erbendorf



Budnik erinnerte an den Kauf der neuen Abdeckplane für das Kinderbecken im vergangenen Jahr. Auch hier habe der Förderverein kurzfristig reagiert und Geld lockergemacht. Auch die Stadt habe 2016 ins Freibad investiert. 21 000 Euro seien in neue Duschpanelle und Wasserleitungen investiert worden. "In den 80er Jahren, als das Bad gebaut wurde, hatte noch niemand an Legionellenbildung gedacht", gab der Bürgermeister zu bedenken. Diese Gefahr sei jetzt gebannt.

Der Rathauschef sprach auch Bademeister Horst Lindner ein großes Lob aus. "Ihm ist es zu verdanken, dass Sicherheit in unserem Freibad einen hohen Stellenwert hat", sagte er anerkennend. Das kommt sogar der Stadt Erbendorf zugute, denn Lindner bildet zur Zeit für das Erbendorfer Freibad einen Fachangestellten für Bäderbetriebe aus.

Kurzfristig reagieren

Bürgermeister Karlheinz Budnik ist immer wieder begeistert, wie reibungslos die Versammlungen des Fördervereins ablaufen. "Das unser schönes Bad bei den Windischeschenbachern, den Touristen und auch bei vielen Auswärtigen aus der Region so beliebt ist, haben wird euch mit zu verdanken", sagte Budnik.Vorsitzende Aurelia Zimmermann stellte nach einem kurzen Rückblick das Sponsorenschwimmen in den Mittelpunkt. "Das ist immer ein Highlight", freute sie sich. "Nicht nur für uns, sondern auch für die vielen Schwimmer, die bei jedem Wetter begeistert mitmachen und eine Riesengaudi haben." Außerdem wolle sich der Verein verstärkt der Mitgliederwerbung widmen. Derzeit gehören dem Förderverein 276 Mitglieder an. Das sind 10 weniger als im Vorjahr. Nach dem positiven Kassenbericht von Schatzmeister Josef Schedl ging es an die Neuwahlen. Fast alle, die sich in den vergangenen Jahren engagiert hatten, machen weiter. Lediglich Kassenprüferin Renate Fröhlich gibt ihr Amt ab.Aurelia Zimmermann bleibt Vorsitzende, Josef Hartmann ihr Stellvertreter, Kassier Josef Schedl, Schriftführerin Michaela Lowak, Kassenprüfer Silvia Zeitler und Hermine Forster (neu). Beisitzer sind Stephan Minnich, Gerlinde Schedl, Monika Hartmann, Karin Weidner-Heining und Monika Kühnl."Die Stadt hat immer ein offenes Ohr für mich", gab Lindner den Dank zurück. "Außerdem ist es immer gut zu wissen, einen starken Förderverein im Rücken zu haben." Dennoch wolle er das nicht ausnutzen. Da der Kauf eines neuen Beckensaugers anstehe, habe er recherchiert, die günstigste Firmen ausgemacht, nachverhandelt und ein Angebot für 8500 Euro einholen können."Wir haben den alten zwar notdürftig repariert, aber wenn er kurzfristig kaputt geht, wäre es schön, reagieren zu können." Mit wohlwollendem Nicken signalisierten die Runde diesem Wunsch positiv gegenüberzustehen.