Windischeschenbach

11.05.2017

11.05.2017

Josef Ellert muss immer noch lachen, wenn er sich an den Samstag vor zwei Wochen erinnert, an dem er dem Kamerateam von "Stern TV" über den Weg gelaufen ist. "Ich habe mein Auto an der Straße nach Püllersreuth geparkt und bin dann Richtung Ritzerberg marschiert." Schon von weitem fiel ihm der kleine Bus auf, der ihm auf einem Feldweg entgegenkam. Josef Ellert: "Ich habe schon gesehen, dass jemand mit einer Kamera drinsitzt und filmt."

Suche in der Hauptstraße

Wie es weiterging, konnten die Zuschauer am Mittwoch Abend auf RTL beobachten. Reporter Stefan Uhl kurbelte zunächst das Fenster runter und stieg dann aus, um den 56-jährigen Windischeschenbacher zu interviewen. Dass Ellert nach dieser zufälligen Begegnung auf dem Ritzerberg in den Mittelpunkt einer "Stern TV"-Sendung geraten würde, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.Die Fernsehjournalisten erkundeten nicht nur die Natur rund um Windischeschenbach, sondern drehten auch in der Hauptstraße, in der Zoiglstube "Zum Gloser" und zum Leidwesen vieler Windischeschenbacher auch vor dem verfallenen Bahnhofsgebäude. Dabei ging es darum, jemanden für ein Experiment zu finden. "Stern TV" möchte beweisen, dass an dem "Jeder-kennt-Jeden-Gesetz" durchaus etwas dran ist und dass zwischen den unterschiedlichsten Menschen in Deutschland eine Verbindung besteht. Eine von Hallaschka abgeschickte Whatsapp-Nachricht soll irgendwann bei Josef Ellert ankommen. Stefan Uhl machte bei seiner Exkursion durch die Zoiglhauptstadt auf die Schnelle einen Sprachkurs in Oberpfälzer Dialekt und erfuhr, warum manche Einheimische ihre Stadt "Tschidscherlboch" nennen.Zunächst hatte "Stern TV" geplant, am Mittwochabend per Skype mit Josef Ellert zu telefonieren. "Ich wäre bereit gewesen", schmunzelt der IT-Spezialist. Für Ellert ist die ganze Sache ein Riesenspaß. Wie das Experiment enden wird, weiß er auch noch nicht so genau. "Doch wenn ich auf irgendeinem Kanal, sei es per Whatsapp, Facebook, E-Mail oder Telefon, eine Nachricht erhalten, soll ich mich melden."